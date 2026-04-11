Anggota DPR RI Disangka Tenaga Ahli di Kantin: Cerita Santai Syafruddin

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, berbagi cerita unik saat dirinya disangka sebagai Tenaga Ahli di kantin DPR. Ia menceritakan pengalamannya yang santai dan penuh tawa ketika berinteraksi dengan orang yang salah mengiranya sebagai sesama TA.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Syafruddin , berbagi cerita menarik tentang pengalamannya saat disangka sebagai Tenaga Ahli (TA) di kantin DPR RI . Momen ini terjadi saat Syafruddin sedang bersantai menikmati kopi tanpa jadwal rapat. Seorang pria tak dikenal mendekatinya, mengira Syafruddin adalah sesama TA. Kejadian ini menjadi bahan obrolan hangat karena mencerminkan dinamika di lingkungan parlemen dan bagaimana identitas bisa menjadi hal yang krusial.

\Syafruddin menceritakan bahwa ia sedang bersantai di kantin, suasana yang ramai dan santai mendorongnya untuk berbaur. Ia mengakui tidak memakai pin anggota DPR RI saat itu, sehingga mempermudah kesalahpahaman. Pria yang mengaku sebagai TA tersebut berbicara panjang lebar, seolah menunjukkan dirinya sebagai sosok yang berpengaruh. Syafruddin memilih untuk diam dan menyimak. Percakapan semakin berkembang, sampai akhirnya pria tersebut menanyakan asal daerah dan posisi kerja Syafruddin. Kejutan terjadi ketika Syafruddin menjawab bahwa ia adalah anggota DPR RI. Pria itu terkejut dan mengakui bahwa ia telah salah mengira. Syafruddin dengan santai menanggapi situasi tersebut, tanpa merasa tersinggung. Ia menjelaskan bahwa ia sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam karakter dan gaya bicara, sehingga pengalaman tersebut menjadi hal yang biasa saja.\Syafruddin menekankan pentingnya penggunaan pin anggota DPR RI saat berada dalam situasi resmi atau bertemu dengan mitra kerja. Namun, di lingkungan santai seperti kantin, ia merasa hal itu tidak terlalu penting. Ia juga menyoroti bahwa insiden ini adalah contoh bagaimana persepsi orang lain bisa berbeda-beda dan bagaimana penampilan bisa memengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Pengalaman ini memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari anggota DPR RI di luar kegiatan resmi, serta bagaimana interaksi sosial bisa menjadi sumber cerita menarik. Syafruddin menunjukkan sikap yang tenang dan dewasa dalam menghadapi situasi tersebut, mencerminkan pengalamannya dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan.\Syafruddin juga menambahkan bahwa ia tidak terlalu sering berpenampilan formal layaknya anggota DPR RI pada umumnya, yang menjadi salah satu faktor mengapa ia tidak langsung dikenali. Ia melihat pengalaman ini sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu diambil hati. Hal ini menunjukkan sikap positif Syafruddin dalam menghadapi situasi sosial dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Pengalamannya ini menjadi cerminan kehidupan di lingkungan DPR RI yang penuh dinamika dan interaksi yang beragam, serta pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan semua orang





DPR RI Syafruddin PKB Tenaga Ahli Kantin DPR Politik Indonesia

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anggota DPR: Biaya haji tak naik bukti negara hadir atasi dinamikaAnggota Komisi VIII DPR RI Sandi Fitrian Noor mengatakan bahwa biaya haji yang tidak naik, bahkan turun, merupakan bukti bahwa negara hadir untuk ...

Read more »

Kemenkes: Izin Vaksin Campak untuk Dewasa Sudah TerbitKemenkes menargetkan vaksinasi campak periode pertama ini menyasar 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan.

Read more »

Anggota DPR: Rest area Trans Jawa harus naik kelas agar mudik lancarAnggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana mengatakan bahwa tempat peristirahatan atau rest area di Tol Trans Jawa, terutama di kawasan Cirebon, Jawa Barat, ...

Read more »

Wapres Gibran Ajak Anggota DPR Sama-Sama Berkantor di IKNWapres Gibran merespons usulan Deddy Sitorus untuk berkantor di IKN. Ia memastikan akan berkantor di IKN yang siap jadi ibukota politik 2028.

Read more »

IKN jadi ibu kota politik, Wapres ajak anggota DPR berkantor di sanaWakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi masukan dari anggota DPR untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mengajak elemen ...

Read more »

Tanggapi Deddy Sitorus, Gibran Ajak Anggota DPR Berkantor di IKNGibran mengapresiasi masukan dari anggota DPR untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mengajak elemen eksekutif, yudikatif dan legislatif turut berkantor di sana

Read more »