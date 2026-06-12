Anggota DPR Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dana CSR BI dan OJK

Heri Gunawan dan istrinya Kartini Buchari tidak hadir dalam pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. KPK melakukan penjadwalan ulang dan meminta kooperasi para saksi.

Anggota DPR RI Heri Gunawan dan istrinya, Kartini Buchari, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).

Keduanya mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan pada pekan ini. Sebagai respons, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan pemanggilan kedua terhadap Kartini Buchari. Kami berharap pasangan suami-istri tersebut dapat bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

KPK menegaskan kepada seluruh pihak agar kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Agar proses hukum berjalan efektif, kata Asep dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026). Selain Heri Gunawan dan istrinya, ada delapan saksi lainnya yang juga mangkir dari pemeriksaan dalam kasus ini. Mereka adalah Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan; Tia Mutia, mahasiswi; Muhammad Baden Solehudin, swasta; Ponidin, swasta; Eka Kartika, swasta atau ibu rumah tangga; Tuti Sutinah, swasta atau ibu rumah tangga; Herry Linggar, swasta; dan Dede Ade.

Pemanggilan para saksi ini dibutuhkan untuk didalami terkait aliran uang dan penelusuran aset atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Saudara HG, tegas Budi (Juru Bicara KPK). Sebelumnya, KPK menetapkan Anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK. Satori diketahui merupakan politikus Fraksi Partai Nasdem, sementara Heri dari Partai Gerindra.

Dua hari ke belakang, KPK menetapkan 2 orang tersangka yaitu HG sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024 dan ST sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024, ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Keduanya dinilai melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota DPR aktif dan dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat. KPK terus mendalami aliran dana dan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut





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