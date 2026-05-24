Anggota DPD RI: Perum Bulog Belitung Harus Kontrol Stabilitas Harga Pangan

Anggota DPD RI Darmansyah Husein meminta Perum Bulog Cabang Belitung untuk terus mengontrol dan menjaga stabilitas harga pangan Belitung, khususnya beras, di tengah potensi gejolak ekonomi global.

Permintaan ini disampaikan usai peninjauan langsung kondisi stok pangan di gudang Bulog Tanjungpandan. Senator menekankan pentingnya peran Bulog dalam mencegah lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat. Untuk terus mengontrol harga agar tidak terjadi kenaikan signifikan.

Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat Belitung. Menurut Darmansyah, Perum Bulog memiliki mandat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan dan distribusi pangan. Fungsi ini sangat vital, terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Pemantauan oleh anggotaDarmansyah Husein menyoroti bahwa di tengah kondisi konflik global, seperti yang terjadi di Timur Tengah, Bulog memiliki peran strategis.

Konflik ini berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian dan hasil pertanian nasional. Oleh karena itu, kehadiran Bulog sangat dibutuhkan untuk menstabilkan kondisi pasar. Pemerintah harus berperan aktif dalam menghadapi dampak ekonomi dari konflik internasional. Dalam konteks ini, Bulog Belitung dinilai telah berfungsi dengan baik sebagai garda terdepan pemerintah.

Keberadaan Bulog menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketersediaan komoditas esensial. Fungsi pemerataan dan distribusi pangan yang dijalankan Bulog sangat penting. Ini bukan hanya tentang ketersediaan, tetapi juga tentang aksesibilitas harga yang wajar bagi seluruh masyarakat. Senator memastikan bahwa tugas Bulog dalam membantu masyarakat kurang mampu harus terus berjalan optimal.

Menanggapi permintaan tersebut, Pimpinan Perum Bulog Cabang Belitung, Syahrianza Rahman, menyambut baik kehadiran Darmansyah Husein. Syahrianza memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog Belitung saat ini cukup memadai. Ketersediaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam jangka waktu tertentu. Data stok menunjukkan adanya 578 ton beras medium dan 22 ton beras premium yang siap didistribusikan.

Selain itu, Bulog Belitung juga memiliki 3.400 liter MinyaKita, komoditas penting lainnya. Penambahan stok beras medium sebanyak 500 ton juga sedang dalam proses pengiriman untuk bulan Mei ini, memperkuat cadangan pangan daerah. (AntaraNews, GPM, dan Pasar Tani). Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Belitung.

Partisipasi ini menjadi upaya konkret dalam menekan

