Anggaran Subsidi Energi 2026 Naik Jadi Rp500 Triliun Akibat Harga Minyak Global

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi penyesuaian anggaran subsidi energi tahun 2026 menjadi Rp500 triliun sebagai respons terhadap kenaikan Harga Minyak Mentah Indonesia dan tekanan nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2026 mengalami pembengkakan signifikan. Penyesuaian ini dilakukan oleh pemerintah sebagai respons langsung terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia serta tekanan nilai tukar rupiah yang telah melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Realisasi Anggaran Subsidi Energi Melonjak

Pemerintah telah mengantisipasi potensi pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi ini sejak awal tahun. Saat menyampaikan laporan semester I-2026 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Keuangan menaikkan pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi dari rencana awal sebesar Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan keberlangsungan program bantuan energi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

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Harga Minyak Mentah Indonesia Meningkat

Kondisi makroekonomi menjadi faktor utama pendorong kenaikan anggaran tersebut. Harga ICP atau Indonesia Crude Price terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2026. Rata-rata harga ICP pada bulan Oktober 2026 tercatat mencapai US$93 per barel. Angka ini memberikan dampak langsung terhadap perhitungan biaya operasional dan subsidi energi dalam kerangka APBN yang berlaku saat ini.

Kurs Rupiah dan Dampak Anggaran

Di sisi lain, tekanan nilai tukar rupiah juga menjadi komponen krusial dalam perhitungan beban subsidi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode Oktober 2026 rata-rata berada di angka Rp17.508 per US$. Kombinasi antara harga komoditas minyak yang tinggi dan melemahnya rupiah menciptakan beban anggaran yang lebih berat dibandingkan proyeksi awal pemerintah.

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Ketetapan Anggaran dan Realisasi Pembayaran

Sebagai instrumen pengendali, Suahasil Nazara menekankan bahwa angka Rp500 triliun berfungsi sebagai patokan pembayaran bulanan untuk subsidi dan kompensasi energi. Pagu anggaran yang telah dinaikkan ini diharapkan dapat menampung fluktuasi biaya energi tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara secara keseluruhan. Pemerintah menilai langkah penyesuaian ini tepat untuk menjaga keberlanjutan program subsidi.

Posisi Kas dan Kewajiban Pembayaran

Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp333,9 triliun. Angka realisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang kas yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme anggaran yang baru masih dalam kategori aman dari sisi likuiditas.