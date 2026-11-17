Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi anggaran penanggulangan bencana mencapai Rp33,69 triliun atau 57 persen dari total pagu hingga November 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa total pagu anggaran penanggulangan bencana di Indonesia untuk tahun 2026 mencapai angka Rp59,35 triliun. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi anggaran tersebut sudah mencapai Rp33,69 triliun atau setara dengan 57 persen dari total pagu yang tersedia.

Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp33,69 triliun ini dihitung hingga tanggal 10 November 2026. Angka ini mencakup berbagai jenis bencana yang terjadi sepanjang tahun 2026, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga kebakaran hutan dan lahan yang melanda berbagai wilayah di nusantara.

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Detail Penyerapan Anggaran Bencana

Kebanyakan dari dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera yang mengalami dampak bencana di akhir tahun 2025. Pagu anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera mencapai Rp50,84 triliun dengan realisasi Rp30,78 triliun atau 60,5 persen.

Dana rehabilitasi tersebut mencakup rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp30,9 triliun di 33 kementerian atau lembaga. Kegiatan di luar rencana induk mendapat alokasi Rp8,5 triliun, sementara tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun juga menjadi bagian dari anggaran tersebut.

Sisa anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terserap diupayakan habis selama November dan Desember 2026. Prioritas tetap diberikan pada efisiensi penggunaan anggaran untuk memastikan bantuan segera sampai ke wilayah terdampak.

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Anggaran Karhutla dan Bencana Lain

Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mendapat pagu Rp5,11 triliun dengan realisasi Rp1,17 triliun atau 22,8 persen. Anggaran tersebut tersebar di tujuh kementerian atau lembaga, termasuk Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp0,97 triliun untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Realisasi anggaran ini mencapai Rp0,32 triliun atau 33,3 persen dari pagu yang tersedia. Alokasi ini mencakup anggaran delapan kementerian atau lembaga serta bantuan presiden.

Penanganan bencana lainnya melalui BNPB mendapat pagu Rp2,43 triliun dengan realisasi Rp1,42 triliun atau 58,3 persen. Total masih terdapat sekitar Rp25,66 triliun atau 43 persen dari total anggaran bencana yang belum terserap hingga pertengahan November.

Statistik Bencana Nasional 2026

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 2.354 kejadian bencana sepanjang tahun 2026. Data ini berasal dari Portal Satu Data Bencana yang diakses pada Selasa 17 November 2026.

Kebakaran hutan dan lahan mendominasi statistik bencana nasional dengan 1.088 kejadian atau sekitar 46,2 persen dari total bencana. Banjir menjadi urutan kedua dengan 624 kejadian atau 26,5 persen dari total kejadian bencana.

Curah hujan tinggi memicu cuaca ekstrem yang tercatat sebanyak 370 kejadian atau 15,7 persen dari total bencana. Angka ini menunjukkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi yang memerlukan antisipasi lebih lanjut dari pemerintah daerah.

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Dampak Banjir di Berbagai Daerah

Banjir melanda Kabupaten Aceh Selatan di Aceh akibat meluapnya Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya. Sebanyak 50 jiwa dari 15 kepala keluarga terdampak bencana ini akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, banjir berdampak pada sekitar 2.280 jiwa. Genangan air juga menggenangi kurang lebih 13 hektare lahan persawahan dan telah surut pada Minggu 15 November 2026.

Bencana banjir di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berdampak pada 17.612 jiwa atau 4.403 kepala keluarga. Hingga Minggu 15 November 2026, genangan setinggi 30 hingga 40 sentimeter masih belum surut di wilayah tersebut.

Kebakaran Lahan dan Imbauan BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan kebakaran lahan seluas sekitar 2,5 hektare di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan tanpa ada laporan korban jiwa.

Kebakaran juga terjadi di lahan pertanian seluas sekitar 1.850 meter persegi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Api berasal dari pembakaran sisa tanaman jagung yang merambat ke lahan sekitarnya dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat diimbau menghindari pembakaran lahan secara terbuka untuk mencegah kebakaran yang semakin meluas.