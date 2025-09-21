Angelina Sondakh Tersentil Film 'Jembatan Shiratal Mustaqim': Refleksi Mantan Koruptor tentang Dampak Korupsi

Angelina Sondakh, mantan narapidana kasus korupsi, hadir dalam perilisan trailer film 'Jembatan Shiratal Mustaqim'. Ia mengungkapkan bahwa film tersebut menyentuh perasaannya dan memberikan refleksi mendalam tentang dampak korupsi. Film horor spiritual ini diharapkan mampu menyadarkan publik tentang bahaya korupsi.

Angelina Sondakh , yang hadir sebagai bintang tamu dalam acara perilisan trailer film Jembatan Shiratal Mustaqim di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini, mengungkapkan pengalamannya yang tersentil oleh pesan moral film horor spiritual tersebut. Wanita yang akrab disapa Angie ini, yang juga merupakan mantan narapidana kasus korupsi, mengaku merasa langsung terhubung dengan tema film.

\Angie, yang pernah menjalani hukuman 10 tahun penjara akibat kasus korupsi, mengungkapkan bahwa film ini sangat relevan dengan pengalamannya. Ia merasa pesan yang disampaikan dalam film tersebut sangat mendalam dan memberikan refleksi yang kuat. Angie menjelaskan bahwa ia tersentuh dengan bagaimana film ini mengangkat isu korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan spiritual. Ia berharap film ini dapat menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya integritas dan menghindari praktik korupsi. Dalam wawancara dengan awak media, Angie menyoroti betapa mirisnya praktik korupsi yang bukannya berkurang malah semakin meluas di Indonesia. Ia mengungkapkan kesedihan mendalamnya melihat hukuman yang ia terima, yang seharusnya memberikan efek jera, ternyata tidak mampu membendung laju korupsi yang semakin masif dan meluas. Ia juga melihat adanya perubahan perilaku masyarakat yang cenderung lebih permisif terhadap praktik korupsi. Angie mengamati bahwa gaya hidup glamor para pelaku korupsi seringkali menutupi dampak buruk dari perbuatan mereka, sehingga masyarakat cenderung melupakan konsekuensi yang akan mereka hadapi di akhirat kelak. Ia berharap film Jembatan Shiratal Mustaqim dapat menjadi pengingat bagi publik tentang konsekuensi dari perbuatan korupsi dan pentingnya menjalani hidup yang jujur dan berintegritas. \Film Jembatan Shiratal Mustaqim, yang disutradarai oleh Bounty Umbara dan diproduksi oleh Dee Company, menampilkan jajaran aktor ternama seperti Raihan Khan, Imelda Therinne, Agus Kuncoro, dan Mike Lucock. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Oktober 2025. Dengan mengangkat tema horor spiritual, film ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang isu korupsi dan dampaknya yang luas. Selain itu, berita mengenai KPK yang berpeluang memanggil Raja Juli dan Siti Nurbaya dalam kasus suap, serta kesaksian penting Tom Lembong yang diminta oleh terdakwa kasus impor gula, menambah kompleksitas isu korupsi yang sedang hangat diperbincangkan. Berita lainnya meliputi kondisi kesehatan terbaru Bella Hadid yang masih dirawat karena penyakit Lyme, kabar kehamilan istri Habib Usman yang tidak memiliki keinginan aneh-aneh, tips menjaga kesehatan penis bagi pria, peluncuran Redmi Pad 2 Play Bundle oleh Xiaomi Indonesia, serta kritik pedas Tompi terhadap kebijakan tertentu. Berita mengenai kekayaan Ashanty yang memiliki warisan berupa gunung juga menarik perhatian publik, menunjukkan beragamnya topik yang menjadi perhatian masyarakat. Semua berita ini memberikan gambaran tentang isu-isu terkini yang sedang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kasus korupsi, kesehatan, hingga gaya hidup





VIVAcoid / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Angelina Sondakh Jembatan Shiratal Mustaqim Korupsi Film Horor Dampak Korupsi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nonton Trailer Jembatan Shiratal Mustaqim, Angelina Sondakh Menyesal Pernah Makan Uang HaramPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Imelda Therinne Cerita Tentang Film Jembatan Shiratal MustaqimJPNN.com : Aktris Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Baca lebih lajut »

Berstatus Mantan Koruptor, Angelina Sondakh Tersindir Nonton Trailer Jembatan Shiratal MustaqimPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Jembatan Shiratal Mustaqim Rilis Trailer, Sentil Koruptor dalam CeritanyaFilm Jembatan Shiratal Mustaqim rilis trailer perdana, menyoroti isu korupsi dengan cerita yang mendalam.

Baca lebih lajut »

Dua Film Ini Jadi Pemenang Inspiring Asia Micro Film Festival 2025JPNN.com : Untuk pertama kalinya, Inspiring Asia Micro Film Festival 2025 digelar di Indonesia.

Baca lebih lajut »

Angelina Sondakh Peringatkan Koruptor: Hakim Akhirat Lebih Ngeri dari Hakim Dunia!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »