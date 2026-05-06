Angelina Jolie Jual Properti Mewah di Los Feliz, Rencana Pindah ke Luar Negeri

Angelina Jolie menjual properti mewahnya di Los Feliz, California, dengan harga Rp 470 miliar. Ia juga merencanakan pindah ke luar negeri setelah anak-anaknya dewasa. Selain itu, ia menunjukkan bekas luka mastektominya untuk mendorong kesadaran kanker payudara.

Angelina Jolie resmi menjual properti mewah nya di kawasan Los Feliz , California, dengan harga mencapai 29,85 juta dolar AS atau sekitar Rp 470 miliar. Hunian ini sebelumnya dimiliki oleh sineas legendaris Cecil B. DeMille dan berdiri di atas lahan lebih dari 2 acre (sekitar 0,8 hektare).

Selain bangunan utama bergaya Beaux-Arts, kompleks ini juga dilengkapi rumah tamu dengan akses pribadi, pool house, studio kebugaran, tea house, hingga garasi terpisah dengan pos keamanan. Dari sisi pemandangan, rumah ini menawarkan panorama langsung ke Hollywood Hills dan Griffith Observatory. Secara historis, rumah ini dirancang oleh arsitek B. Cooper Corbett pada 1913 dan dibeli DeMille pada 1916. Angelina Jolie juga mengisyaratkan rencana untuk menetap di luar negeri setelah anak kembarnya berusia 18 tahun pada Juli 2026.

Jolie diketahui memiliki enam anak, yakni Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, serta si kembar Knox dan Vivienne. Ke depan, ia mengaku ingin lebih banyak menghabiskan waktu di Kamboja, tempat ia mengadopsi anak pertamanya, serta mengunjungi anggota keluarga lain di berbagai negara. Sumber terdekat menyebut, Jolie telah mulai menawarkan rumah tersebut kepada calon pembeli sejak akhir 2025, setelah melakukan sejumlah renovasi. Dia siap menjalani hidup yang tidak lagi berpusat di Los Angeles.

Tak hanya itu, Angelina Jolie juga menunjukkan bekas luka mastektominya untuk pertama kali sebagai bagian dari seruan kesadaran kanker payudara. Ia berharap dengan tindakan ini, lebih banyak wanita akan melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi penyakit tersebut sejak dini. Di sisi lain, Angelina Jolie juga mengungkapkan bahwa ia akan lebih fokus pada proyek-proyek filantropi dan advokasi di masa depan. Ia ingin mengurangi aktivitasnya di industri hiburan dan lebih banyak berkontribusi pada isu-isu sosial dan kemanusiaan.

