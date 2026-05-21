Angel Karamoy dan Gusti Ega Kembali Jalin Hubungan, Hadiah Rumah Fantastis

Pasangan Angel Karamoy dan Gusti Ega dikabarkan kembali menjalin hubungan setelah sempat dikabarkan putus nyambung. Angel Karamoy mendapat hadiah rumah mewah dari sang kekasih, yang langsung menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik.

Putrawan kembali menjadi sorotan publik. Setelah sempat dikabarkan putus nyambung, pasangan ini kini disebut kembali menjalin hubungan dan langsung menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik.

Tak tanggung-tanggung, Angel Karamoy bahkan mendapat hadiah fantastis berupa sebuah rumah mewah dari sang kekasih. Kabar bahagia tersebut pertama kali diketahui melalui unggahan Angel Karamoy di media sosial pribadinya. Dalam unggahan itu, bintang sinetron Terbelenggu Rindu tampak mendatangi kantor notaris bersama Gusti Ega untuk mengurus dokumen terkait kepemilikan rumah. Momen tersebut memperlihatkan Angel memegang map sertifikat tanah berwarna hijau sambil berdiri di samping sang kekasih.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet, terlebih karena hadiah rumah itu diberikan tidak lama setelah keduanya memutuskan kembali bersama. Banyak yang menilai hubungan Angel Karamoy dan Gusti Ega memang selalu identik dengan gaya hidup glamor dan penuh kemewahan. Angel Karamoy digosipkan jadi selingkuhan mantan pacar Elina Joerg, foto liburan di Jepang jadi bukti? Dalam keterangan unggahannya, Angel Karamoy mengungkapkan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada Gusti Ega yang telah mewujudkan impiannya memiliki hunian baru.

‘Terima kasih ya @gustiega9 sudah mewujudkan mimpiku dan mengusahakan kebahagiaanku. Puji Tuhan (emoji rumah) baru. Tuhan balas berlipat ganda ya,’ tulis Angel Karamoy dalam unggahannya, dikutip Kamis 21 Mei 2026. Kisah asmara keduanya memang kerap mencuri perhatian sejak awal menjalin hubungan.

Selain karena perbedaan latar belakang, hubungan Angel Karamoy dan Gusti Ega juga sering dikaitkan dengan kemewahan yang mereka tampilkan di media sosial. Selama berpacaran, Gusti Ega diketahui beberapa kali memberikan hadiah barang-barang bermerek dengan nilai fantastis kepada Angel Karamoy. Beberapa di antaranya berupa tas keluaran brand ternama seperti Chanel dan Hermes yang ditaksir bernilai ratusan juta rupiah.

Tidak hanya itu, pasangan ini juga beberapa kali terlihat menikmati liburan romantis ke luar negeri hingga merayakan ulang tahun mewah di Los Angeles, Amerika Serikat. Meski begitu, hubungan mereka sempat diterpa isu renggang hingga dikabarkan berpisah. Karena itu, hadiah rumah yang diberikan Gusti Ega usai balikan pun memunculkan beragam reaksi publik. Sebagian warganet ikut bahagia melihat Angel Karamoy kembali mendapatkan perhatian dari sang kekasih, sementara yang lain mempertanyakan keputusan pasangan tersebut memamerkan hadiah mewah di tengah sorotan publik





