Angel Di Maria menyebut Portugal jadi calon kuat Piala Dunia 2026 berkat duo gelandang muda PSG, Joao Neves dan Vitinha. Keduanya dinilai jadi faktor pembeda lantaran kreativitas dan pengaruh di sectorgelandang, bukan hanya ketergantungan pada Cristiano Ronaldo.

Mantan Sayap Bola Argentina, Angel Di Maria , menilai Timnas Portugal sebagai salah satu calon kuat juara Piala Dunia 2026 lantaran keberadaan dua pemain muda berlian.

Dalam pandangannya, bukan Cristiano Ronaldo yang menjadi sorotan utama melainkan duo gelandang Paris Saint-Germain (PSG) yang dinilai akan menjadi faktor penentu. Joao Neves dan Vitinha, yang dua-duanya memangkas penguasan creep kastiunan di地段 tengah musim ini, dinilai sebagai tulang punggung sukses Les Parisiens dalammempertahankan gelar Liga Champions. Kualitas kreativitas mereka di liniengah dinilai mampu mengubah dinamika permainan葡萄牙. Di Maria mencermati bahwa Portugal kini dihuni sejumlah bintang yang berkualitas, dan keduanya akan menciptakan sentuhan berbeda yang membedakan tim ini dari kompetitor lainnya.

Menurutnya, Piala Dunia 2026 akan diperjuangkan oleh tiga atau empat tim yang kuat, dan Portugal secara jelas termasuk dalam daftar itu. Pernyataan ini menambahkanhetics optimism terhadap growth pemain muda Portugal, sementara veteran seperti Ronaldo tetap menjadi kombinasi important tapi bukan lagi satu-satunya fokus di balik kesiapan tim untuk kompetisi global





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