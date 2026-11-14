Ange Postecoglou Panggil 6 Pemain U-21 Al Nassr Hadapi Al Ahli

Pelatih Al Nassr, Ange Postecoglou, memanggil enam pemain tim U-21 untuk latihan sebelum laga krusial melawan Al Ahli. Langkah ini diambil untuk menutupi absennya para pemain utama.

Al Nassr sedang dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi pertemuan penting melawan Al Ahli di Liga Roshn Saudi. Pelatih kepala tim, Ange Postecoglou, mengambil langkah strategis dengan memanggil enam pemain dari skuad U-21 yang berkompetisi di Liga Joy Elite. Keputusan ini diambil guna menutupi kekosongan skuad akibat pemain utama yang absen. Pertandingan tunda pekan kesembilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat di Stadion Al Inma, Jeddah.

Mekanisme Panggilan Pemain Muda dari Liga Joy Elite

Langkah serupa pernah diambil oleh Al Hilal yang dipimpin oleh Simone Inzaghi, dengan memanfaatkan talenta muda Liga Joy Elite. Ange Postecoglou menetapkan bahwa Youssef Al Tahhan, Yassine Salam, dan Bassam Hazazi akan bergabung dengan latihan tim. Ketiganya berasal dari tim U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite. Tujuannya adalah untuk mengisi posisi yang ditinggalkan rekan-rekan senegaranya yang sedang bertugas bersama tim nasional masing-masing selama jeda internasional.

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Selain tiga pemain lapangan, pelatih asal Australia tersebut juga memanggil tiga penjaga gawang junior. Abdulhadi Al Alwan, Sultan Al Mas, dan Khalid Al Dosari dipanggil untuk menggantikan posisi kiper senior. Para kiper utama Al Nassr secara total absen dari latihan karena mengikuti tugas nasional atau cedera. Panggilan ini memastikan tim memiliki opsi kiper yang siap tampil jika diperlukan dalam laga tersebut.

Status Absensi Pemain Utama dan Kendala Cedera

Kehadiran pemain muda ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya absensi pemain inti. Trio Nawaf Al Aqidi, Raghed Al Najjar, dan Mubarak Al Buainain tidak dapat mengikuti sesi latihan karena menderita cedera. Mereka terpaksa absen dan tidak dapat mendukung tim dalam persiapan jangka pendek ini. Situasi ini memperketat opsi latihan yang tersedia bagi pelatih sebelum laga besar.

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Penjaga gawang asal Brasil, Bento, juga tidak hadir karena telah bergabung dengan tim nasional negara asalnya selama masa jeda. Di sisi lain, pemain muda berbakat Abdulrahman Sufyani tidak dapat dipanggil meskipun berpotensi. Ia mengalami cedera pada sendi kaki yang membatalkannya bergabung dengan timnas Olimpiade Saudi. Cedera ini membuatnya tidak bisa berkontribusi dalam persiapan Al Nassr saat ini.

Konfigurasi Klasemen dan Tantangan Laga di Jeddah

Al Nassr saat ini menempati posisi ketiga di klasemen Liga Roshn Saudi. Tim ini memiliki koleksi poin sebesar 28. Perolehan ini menempatkan mereka tertinggal dua poin dari Al Hilal yang berada di puncak klasemen. Selisih gol menjadi faktor penting karena Al Qadsiah di posisi kedua hanya terpaut selisih gol tipis dari Al Nassr. Konsistensi performa menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan poin.

Lawan mereka, Al Ahli, berada di posisi keenam klasemen Liga Roshn. Tim ini meraih 21 poin dari tujuh kemenangan dan empat kekalahan. Mereka tertinggal sembilan poin penuh dari pemimpin klasemen, Al Hilal. Di ranah internasional, Al Ahli juga menampilkan performa solid. Mereka berada di peringkat keenam Grup Barat Liga Champions Asia Elite dengan delapan poin. Rekor mereka terdiri dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa kekalahan.

Jadwal Persiapan Lanjutan di Piala dan Kompetisi Asia

Al Ahli sedang mempersiapkan diri untuk laga di Piala Pelayan Dua Kota Suci. Setelah berhasil mengalahkan Al Anwar dengan skor 2-1 di babak 32 besar, mereka akan menghadapi Al Ula. Laga babak 16 besar tersebut dijadwalkan pada Senin, 11 Januari di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah. Al Ahli harus mempertahankan performa bagus untuk melaju lebih jauh.

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Sedangkan Al Nassr juga telah lolos ke babak 16 besar turnamen piala domestik. Mereka mengalahkan Al Diriyah dalam derbi Riyadh dengan skor 4-1. Di pertandingan yang sama pada Senin, 11 Januari, mereka akan bertemu Al Khaleej di Stadion Al Awwal Park, Riyadh. Selain kompetisi domestik, kedua klub juga bersiap mengikuti Piala Super Saudi yang akan berlangsung di Kuwait. Al Ahli akan menghadapi Al Qadsiah pada 19 Desember, sementara Al Nassr akan bertemu Al Khaleej di hari berikutnya. Jika lolos, mereka dapat bertemu di final pada 23 Desember.