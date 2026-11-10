Andy van der Meijde Kritik Taktik Míchel Sánchez di Ajax

Andy van der Meijde mengkritik penempatan Davy Klaassen di sayap dan pertahanan muda Ajax yang gagal menahan FC Twente dalam laga seri 2-2.

Andy van der Meijde, mantan penyerang Ajax, menyampaikan kritik keras terhadap keputusan taktis pelatih Míchel Sánchez dalam susunan pemain tim. Kekecewaan utamanya tertuju pada penempatan Davy Klaassen sebagai pemain sayap kanan palsu yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan teknisnya.

Kritik Penempatan Klaassen di Sayap

Míchel Sánchez memutuskan menggeser posisi Davy Klaassen ke sisi kanan lini serba guna akibat adanya sejumlah cedera, termasuk ketidakhadiran Steven Berghuis. Langkah ini sempat membuahkan hasil positif ketika Ajax menang telak 2-5 atas FC Groningen. Namun, Van der Meijde menilai strategi tersebut gagal diterapkan saat Ajax bertandang ke markas FC Twente pada Minggu.

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Van der Meijde menegaskan bahwa Klaassen seharusnya tetap bermain di lini tengah atau di belakang penyerang. Mantan analis itu menekankan bahwa Klaassen sudah tidak mampu lagi melakukan tugas bertahan secara efektif jika ditempatkan di posisi sayap. Keputusan ini menurutnya harus segera diperbaiki agar tidak merugikan performa tim secara keseluruhan.

Kehilangan Konsistensi Pertahanan Tim

Susunan pertahanan Ajax yang dihadapkan pada FC Twente juga menjadi sorotan tajam dari Van der Meijde. Pelatih asal Spanyol memilih mempercayakan dua bek tengah muda, yaitu Bouwman dan Janse, untuk menghadapi lawan papan atas. Baas ditugaskan bermain di depan duo bek tersebut, sebuah posisi yang menurut Van der Meijde belum banyak dijalani oleh pemain berpengalaman itu.

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Van der Meijde menyatakan keheranan terhadap pilihan strategis tersebut karena menghadapi klub sekelas FC Twente membutuhkan stabilitas lebih besar. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan menurunkan Daley Blind untuk memberikan pengalaman dan keamanan di lini pertahanan. Pilihan ini dianggap lebih tepat untuk menahan serangan agresif lawan dalam laga krusial.

Dampak Taktik Terhadap Hasil Pertandingan

Daley Blind akhirnya masuk ke lapangan pada fase akhir pertandingan hari Minggu saat Ajax sedang mempertahankan keunggulan skor 1-2. Kehadirannya diharapkan dapat mengamankan hasil, namun keadaan berubah drastis pada pengujung masa tambahan waktu. Lucas Rosa menarik kaus Ramiz Zerrouki sehingga wasi memberikan hukuman penalti bagi FC Twente.

Wout Weghorst berhasil mengeksekusi penalti tersebut dengan sukses untuk mengubah skor akhir menjadi seri 2-2. Kegagalan mempertahankan keunggulan ini menyoroti kerentanan strategi pertahanan Ajax di menit-menit krusial. Van der Meijde mencatat bahwa keputusan taktis awal membawa dampak langsung pada kehilangan poin berharga di kandang lawan.

Jadwal Lanjutan dan Tantangan Berikutnya

Ajax akan kembali berlaga di liga setelah jeda internasional dengan menjamu ADO Den Haag di stadion mereka. Kemenangan penuh poin sangat dibutuhkan tim untuk memperbaiki momentum pasca kekalahan poin dari FC Twente. Performa individu maupun kolektif akan diuji kembali dalam laga domestik berikutnya.

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Sepekan kemudian, Ajax akan menghadapi Feyenoord dalam laga klasik yang selalu sarat tensi tinggi. Persiapan mental dan taktis menjadi kunci utama sebelum pertemuan bersejarah tersebut. Para penggemar dan analis menunggu apakah perubahan strategi dari Míchel Sánchez dapat membawa hasil positif di laga-laga mendatang.