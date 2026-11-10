Andy Setiawan Raih Juara Nasional Black Auto Battle 2026 di Surabaya

Andy Setiawan dari Yogyakarta berhasil mengalahkan delapan peserta di Grand Final Black Auto Battle 2026 di Surabaya dengan Honda Odyssey RB1 yang dimodifikasi secara teknis.

Andy Setiawan dari Audioworkshop Yogyakarta berhasil meraih gelar juara nasional dalam ajang Grand Final Black Auto Battle 2026. Puncak kompetisi ini secara resmi digelar di Grand City Mall Surabaya pada hari Minggu tanggal 8 November 2026. Kemenangan tersebut diraih setelah Andy melewati persaingan ketat bersama delapan peserta lain yang mewakili berbagai daerah di Pulau Jawa.

Mekanisme Penilaian Tiga Asosiasi Audio Mobil

Keberhasilan Andy Setiawan dalam kompetisi ini sangat ditentukan oleh kemampuannya menyesuaikan sistem audio dengan standar tiga asosiasi sekaligus, yaitu USACI, EMMA, dan CAN. Mekanisme penentuan pemenang pada Black Auto Battle memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena ketiga organisasi tersebut menerapkan kriteria pengujian, perangkat lunak analisis, serta karakteristik penilaian suara yang saling berbeda secara signifikan. Peserta tidak hanya dituntut memiliki kualitas instalasi fisik yang baik, tetapi juga harus mampu menghasilkan respons frekuensi yang optimal untuk memenuhi persyaratan teknis dari masing-masing entitas pengawas tersebut.

Also read Setelah Taklukkan Asia, Honda Odyssey 'Bluewy' Juara Nasional Black Auto Battle 2026

Detail Honda Odyssey RB1 dan Prestasi Andy

Andy Setiawan memamerkan mobil Honda Odyssey RB1 tahun 2004 yang dikenal dengan julukan Bluewy dalam kategori DSP Amplifier 12 Channel. Sebelum meraih posisi puncak di Surabaya, Andy telah mencatatkan jejak prestasi yang solid, termasuk menjadi National Champion CAN 2025/2026, Juara 1 EMMA Heat Semarang, serta MSF National Champion untuk kategori DSP Amp dan Outlaw. Pada tanggal 21 Oktober 2026, kendaraan Bluewy juga berhasil membawa pulang gelar Asia Champion 2026 yang diselenggarakan oleh asosiasi CAN dengan partisipasi peserta internasional dari kawasan Asia. Pengalaman teknis yang dimiliki Andy selama lebih dari dua puluh tahun di industri audio kendaraan menjadi fondasi utama yang mendukung konsistensi kinerjanya di panggung kontes berskala nasional maupun regional.

Advertisement

Persaingan Ketat dan Reaksi Juara Nasional

Grand Final tahun ini menghadirkan persaingan tingkat tinggi yang melibatkan representasi terbaik dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Andy Setiawan mengungkapkan bahwa menjadi Juara Nasional di Black Auto Battle memberikan kepuasan tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan gelar juara di tingkat Asia. Ia menjelaskan bahwa pada kompetisi internasional seperti Asia Champion, sistem penilaian hanya melibatkan satu asosiasi dengan satu jenis perangkat lunak, sehingga lagu yang diuji juga terbatas pada satu standar tertentu. Sebaliknya, kemenangan di Black Auto Battle menuntut mobil untuk diuji oleh tiga juri independen yang menggunakan tiga software berbeda, menciptakan tingkat kesulitan yang jauh lebih besar karena mobil harus mampu bertahan di berbagai metode evaluasi.

Dampak bagi Industri Audio Mobil Indonesia

Kemenangan Andy Setiawan di ajang bergengsi ini menjadi indikator kuat bahwa kemampuan teknis para pelaku modifikasi dan audiophile di daerah mampu bersaing secara setara di kancah nasional. Pencapaian ini membuktikan bahwa sistem audio yang dikembangkan dengan standar profesional mampu memenuhi kriteria ketat dari berbagai asosiasi otoritatif tanpa kehilangan karakter suara yang dinikmati melalui berbagai genre musik. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi komunitas otomotif seluruh Indonesia untuk terus mengembangkan inovasi instalasi audio kendaraan dengan presisi tinggi dan kualitas akustik terbaik.