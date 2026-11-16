Andy Robertson menjadi pemain Skotlandia dengan caps terbanyak, melampaui rekor Kenny Dalglish. Tim nasional Skotlandia imbangi Swiss dalam laga Nations League.

Andy Robertson resmi melampaui rekor penampilan internasional Sir Kenny Dalglish dan menjadi pemain dengan jumlah caps terbanyak sepanjang sejarah Tim Nasional Skotlandia. Pencapaian monumental ini tercapai pada Senin malam di St Gallen saat Robertson memulai laga melawan Swiss dalam pertandingan terakhir Skotlandia di kompetisi Nations League.

Riwayat Rekor dan Penghargaan Dalglish

Robertson mencatatkan penampilan ketigapuluhan ketiga untuk Skotlandia, menggeser rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Liverpool tersebut yang pernah membela timnas sebanyak seratus dua kali. Pemain berusia tiga puluh dua tahun itu sebelumnya menyamai catatan Dalglish saat tampil melawan Makedonia Utara pada hari Jumat, tepatnya empat puluh tahun setelah laga terakhir Dalglish bersama skuat nasional.

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Di media sosial, Robertson memberikan penghormatan khusus kepada idola masa kecilnya tersebut. Ia menegaskan bahwa pencapaian rekornya bukanlah tentang diri sendiri melainkan momen bagi pemain terhebat sepanjang masa di negaranya. Robertson juga meyakini bahwa rekor Dalglish akan menjadi tak terkejar jika pemain tersebut bermain di era modern saat ini.

Ketika berbicara kepada BBC, Robertson menyatakan bahwa negara tersebut mungkin kurang pandai menyadari betapa hebatnya orang-orang yang dimiliki. Ia menilai Dalglish sebagai pemain terbaik yang pernah membela Skotlandia dan mungkin juga yang terbaik di seluruh Britania Raya. Robertson menekankan pentingnya negara menghargai sosok tersebut demi masa depan sepak bola.

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Analisis Laga Swiss dan Isu Teknis

Pertandingan di St Gallen diwarnai oleh momen buruk bagi Skotlandia di babak pertama. Swiss unggul satu nol pada jeda waktu istirahat setelah Lewis Ferguson memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit kedua puluh dua. Situasi ini membuat tekanan bertambah besar bagi skuat Skotlandia yang sedang berupaya menutup kiprah perdana Sebastien Pocognoli di Nations League dengan hasil positif.

Sebelum menghadapi Swiss, Robertson telah menyatakan keyakinannya bahwa Dalglish akan mencetak jumlah pertandingan yang tidak dapat dikejar jika bermain di era berbeda. Ia menilai Dalglish pantas mendapatkan rekor tersebut karena telah memilikinya begitu lama. Pengakuan ini menunjukkan betapa tingginya rasa hormat Robertson terhadap figur yang menjadi inspirasi kariernya.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Tim

Kini, fokus Robertson beralih untuk menginspirasi kebangkitan tim pada babak kedua laga melawan Swiss. Ia berharap dapat membawa momentum positif bagi rekan-rekannya sebelum kembali ke Tottenham untuk melanjutkan kompetisi klub. Langkah ini menjadi krusial bagi Skotlandia dalam membangun reputasi baru di kancah internasional pasca-era Dalglish.

Kehadiran Robertson sebagai kapten dan pemimpin skuat menjadi simbol kebangkitan nilai-nilai lama dengan semangat baru. Prestasinya melampaui Dalglish menandai babak baru dalam sejarah sepak bola Skotlandia yang harus terus dijaga. Publik diharapkan dapat memberikan apresiasi lebih besar terhadap pencapaian para pemain berprestasi seperti Robertson.