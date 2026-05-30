Andropause Semakin Banyak Dialami Pria Usia Produktif, Kenali Gejala dan Penanganannya

Andropause atau menopause pria kini banyak dialami usia produktif akibat penurunan testosteron yang dipicu stres kronis dan gaya hidup tidak sehat. Gejala meliputi kelelahan, sulit fokus, penurunan massa otot, dan kerontokan rambut. Dokter menekankan pentingnya menjaga massa otot dan mengelola stres untuk mencegah risiko metabolik. Perubahan kulit dan rambut juga bisa menjadi tanda awal. Penanganan meliputi terapi hormon, pola hidup sehat, dan konsultasi medis.

Fenomena andropause atau yang kerap disebut sebagai menopause pada pria semakin banyak dialami kalangan usia produktif. Kondisi ini terjadi akibat penurunan hormon testosteron secara bertahap yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, hingga kualitas hidup secara keseluruhan.

Dokter spesialis urologi dan praktisi kesehatan pria, dr. Wempy Supit, SpU, FACS, menjelaskan bahwa perubahan hormon yang disertai stres kronis dapat menimbulkan berbagai keluhan yang sering kali tidak disadari sebagai bagian dari andropause. Pasien datang dengan keluhan cepat lelah, sulit fokus, kualitas tidur menurun. Tidak sedikit juga yang mengalami perubahan fisik seperti peningkatan lemak tubuh, penurunan massa otot, sampai kerontokan rambut akibat stres dan perubahan hormonal. Ini kondisi yang nyata dan perlu mendapat perhatian, ujar Wempy dalam keterangan resminya.

Tingginya tekanan pekerjaan, kurang tidur, pola makan yang tidak seimbang, serta minimnya aktivitas fisik menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas kesehatan hormonal. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron dalam tubuh pria memang akan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya massa otot, meningkatnya lemak tubuh, hingga naiknya risiko penyakit metabolik seperti diabetes.

Karena itu, menjaga massa otot kini tidak lagi sekadar berkaitan dengan penampilan fisik, melainkan menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan metabolisme, keseimbangan hormon, energi tubuh, serta kualitas hidup jangka panjang. Dokter menyarankan latihan kekuatan secara teratur, diet tinggi protein, dan manajemen stres untuk mempertahankan kadar testosteron tetap optimal. Sementara itu, dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dr. Arini Astasari Widodo, Sp. DVE, FINSDV, menilai perubahan kondisi rambut dan kulit juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih luas.

Ketika seseorang mengalami stres kronis, kualitas tidur buruk, atau ketidakseimbangan hormon, tubuh sering memberikan sinyal melalui perubahan kondisi kulit dan rambut. Karena itu, perawatan rambut hari ini bukan lagi sekadar estetika, tetapi juga bagian dari keseluruhan kebugaran, jelas Arini. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan hormon seperti testosteron dan kortisol dapat membantu mendeteksi dini andropause. Penanganan andropause meliputi terapi penggantian hormon jika diperlukan, modifikasi gaya hidup, serta dukungan psikologis.

Edukasi tentang andropause perlu ditingkatkan agar pria tidak ragu berkonsultasi ke dokter ketika mengalami gejala-gejala tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, kualitas hidup pria yang mengalami andropause dapat tetap terjaga dengan baik





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andropause Testosteron Kesehatan Pria Sindrom Metabolik Stres Kronis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lewat Super App BRImo, Investasi Reksa Dana Syariah Kini Semakin MudahBRI dan Syailendra Capital jalin kerja sama distribusi reksa dana syariah. Akses investasi lebih mudah melalui BRImo dan cabang BRI di seluruh Indonesia.

Read more »

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Jumat, 29 Mei 2026: Karier Semakin Melaju, Sagitarius Diprediksi Penuh Hoki!Ramalan zodiak besok Jumat, 29 Mei 2026 diprediksi menjadi hari yang penuh energi positif bagi pemilik zodiak Sagitarius.

Read more »

Veda Banyak-banyak Didoakan oleh Manajer Honda Team Asia agar Meroket pada Moto3 Italia 2026Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama mengharapkan Veda Ega Pratama bisa menorehkan hasil baik pada seri Moto3 Italia 2026

Read more »

Hadapi Pemilu, OpenAI Lakukan Langkah Lawan DisinformasiSemakin banyak menggunakan alat AI untuk membuat konten yang dibagikan di media sosial, Apa langkah OpenAI?

Read more »