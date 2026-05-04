Andritany Ardhiyasa Prihatin dengan Maraknya Dugaan Rasisme di Sepak Bola Indonesia

Kapten Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, menyuarakan keprihatinannya terkait serangkaian insiden dugaan rasisme yang terjadi di sepak bola Indonesia, termasuk kasus yang melibatkan Marc Klok. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara LIB dan APPI untuk memberantas rasisme dan menciptakan lingkungan sepak bola yang inklusif.

Kapten Persija Jakarta , Andritany Ardhiyasa , angkat bicara mengenai serangkaian dugaan tindakan rasisme yang mencoreng sepak bola Indonesia belakangan ini, termasuk kasus yang melibatkan gelandang Persib Bandung , Marc Klok .

Dalam kurun waktu dua pekan terakhir, dunia sepak bola nasional diguncang oleh insiden-insiden yang tidak mengenakkan dan merusak citra olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas dan persatuan. Kejadian pertama dilaporkan terjadi dalam kompetisi Elite Pro Academy U-20 pada tanggal 19 April 2026, tepatnya dalam pertandingan antara Dewa United U-20 melawan Bhayangkara FC U-20 yang berlangsung di Stadion Citarum, Semarang.

Detail mengenai insiden tersebut masih belum sepenuhnya terungkap, namun laporan awal mengindikasikan adanya indikasi tindakan rasisme yang dilakukan oleh suporter atau bahkan pemain. Insiden ini menjadi alarm peringatan bagi semua pihak terkait untuk lebih waspada dan mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Namun, insiden yang paling menyita perhatian publik dan memicu perdebatan sengit adalah dugaan tindakan rasisme yang terjadi dalam pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 antara Bhayangkara FC melawan Persib Bandung.

Sorotan tertuju pada Marc Klok, kapten Persib Bandung, yang dituduh melakukan tindakan rasisme terhadap pemain Bhayangkara FC, Henri Doumbia, pada penghujung babak pertama. Tuduhan ini pertama kali dilontarkan oleh kubu Bhayangkara FC melalui kanal komunikasi resmi mereka, yang kemudian dengan cepat menyebar luas di media sosial dan media massa. Tuduhan tersebut tentu saja menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola, pengamat, dan tokoh-tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia.

Marc Klok sendiri telah membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan bahwa ia tidak melakukan tindakan rasisme apapun dan merasa difitnah. Ia menegaskan bahwa ia menghormati semua pemain, tanpa memandang ras atau latar belakang mereka. Persib Bandung juga memberikan dukungan penuh kepada kapten mereka dan meminta agar kasus ini ditangani secara profesional dan transparan. Menanggapi serangkaian insiden rasisme ini, Andritany Ardhiyasa, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum APPI (Asosiasi Pemain Profesional Indonesia), menyatakan keprihatinannya yang mendalam.

Ia menekankan bahwa rasisme tidak memiliki tempat dalam sepak bola dan harus diberantas secara tegas. Andritany Ardhiyasa mengungkapkan bahwa LIB (Liga Indonesia Baru) dan APPI telah menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang bebas dari rasisme dan perundungan. Kerja sama ini meliputi berbagai program edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya rasisme dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku.

Ia juga mengimbau kepada semua pihak, termasuk klub, pemain, suporter, dan media, untuk bersama-sama menciptakan atmosfer sepak bola yang positif dan inklusif. Andritany Ardhiyasa berharap bahwa insiden-insiden ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ia juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia untuk berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pemain, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang mereka.

Lebih lanjut, Andritany Ardhiyasa menekankan pentingnya peran suporter dalam menciptakan atmosfer sepak bola yang positif. Ia mengimbau kepada para suporter untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat rasis atau diskriminatif, dan untuk saling menghormati antar sesama penggemar sepak bola. Ia juga berharap agar para suporter dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam memerangi rasisme di sepak bola Indonesia





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andritany Ardhiyasa Rasisme Sepak Bola Indonesia Marc Klok LIB APPI Persija Jakarta Persib Bandung Bhayangkara FC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qodari Prihatin Amien Rais Jadi Korban Hoaks, Amien Tetap Pertahankan TudinganKepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan keprihatinannya terhadap Amien Rais yang terpengaruh hoaks. Amien tetap mempertahankan tudingannya terhadap hubungan Prabowo Subianto dan Teddy Indra Wijaya.

Read more »

Bantah Tudingan Amien Rais, Bakom RI: Prihatin sebagai Profesor Doktor jadi Korban HoaksBakom RI bantah tudingan Amien Rais terkait Seskab Teddy Indra Wijaya. Mereka prihatin profesor dokter jadi korban hoaks dalam konten manipulatif media sosial.

Read more »

Andritany Waspadai Kekuatan Persijap Jepara di Laga Super LeagueKiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, memperingatkan timnya untuk mewaspadai pertandingan melawan Persijap Jepara karena Laskar Kalinyamat membutuhkan kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Pertandingan akan berlangsung pada Senin, 4 Mei pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bumi Kartini dan dapat disaksikan melalui Vidio.com atau Indosiar.

Read more »

Jaga Asa Juara, Andritany Minta Persija Jakarta Tak Boleh Terpeleset di Kandang PersijapPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Antusiasme Sepak Bola Putri di Banjarmasin, Harapan untuk IndonesiaPelatih Jacksen F Tiago menyebut potensi pesepak bola putri di Kalimantan sangat besar dan perlu dijaga lewat kompetisi yang konsisten.

Read more »

Lab 45 luncurkan buku 'Jam Pasir Indonesia' menakar masa depan bangsaLembaga riset strategis Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 meluncurkan buku berjudul "Jam Pasir Indonesia: Menakar Masa Depan Indonesia Dari Butir ...

Read more »