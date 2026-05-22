Andrie Yunus vs Polda Metro Jaya: Sidang Praperadilan Dihadapi Keberatan Pihak Termohon

Sidang praperadilan yang diajukan oleh aktivis KontraS dan Polda Metro Jaya dihadapkan pada keberatan yang disampaikan pihak termohon. Pembuktian dicegah, namun saksi ahli dihadirkan, selain bukti surat.

PN Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan aktivis Andrie Yunus melawan Polda Metro Jaya pada Jumat, 22 Mei 2026. Pemohon menghadirkan saksi ahli untuk memaparkan hasil analisis rekaman CCTV terkait keterlibatan 16 orang dalam peristiwa tersebut.

Hakim memerintahkan kedua pihak fokus pada prosedur hukum praperadilan setelah termohon keberatan terhadap materi kesaksian yang disampaikan saksi. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan yang diajukan oleh pihak pemohon aktivis KontraS,, pada Jumat (22/5/2026). Sidang kali ini beragendakan pembuktian surat dan pemeriksaan saksi dari pihak pemohon maupun termohon. Pantauan di Ruang Oemar Seno Adji, tim kuasa hukum Andrie Yunus selaku pemohon dan Tim Polda Metro Jaya selaku termohon menyerahkan sejumlah dokumen bukti kepada hakim tunggal, Suparna.

Selain bukti surat, pemohon menghadirkan tiga orang saksi yang berasal dari unsur peneliti, KontraS, dan Amnesty International. Pemeriksaan saksi diawali oleh Ravio Patra, seorang peneliti yang ditugaskan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta. Dalam persidangannya, Ravio menjelaskan kapasitasnya sebagai peneliti yang kerap melakukan analisis dan tinjauan terhadap berbagai perkara hukum. Ia menyebut telah menyisir banyak titik untuk membedah konstruksi peristiwa tersebut.

Setelah kesaksian Ravio, pihak Polda Metro Jaya selaku termohon mengajukan keberatan. Tim hukum kepolisian menilai kesaksian Ravio telah melenceng dari koridor persidangan praperadilan dan mulai memasuki ranah pembuktian perkara utama. Merespons keberatan tersebut, hakim tunggal Suparna meminta kedua belah pihak untuk tetap fokus pada objek gugatan praperadilan, yakni mengenai prosedur hukum dan alasan penundaan perkara, bukan pada pembuktian bersalah eller tidaknya seseorang. Sidang sempat diskors untuk memberikan kesempatan bagi para pihak menunaikan ibadah sholat Jumat.

Persidangan dijadwalkan berlanjut pada siang ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli lainnya yang telah disiapkan





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hukum Indonesia Praperadilan Andrie Yunus Polda Metro Jaya Sidang Saksi Ahli Bukti Surat Koridor Persidangan Pembuktian Perkara Utama Hakim Tunggal Sidang Discorso Pendidikan Hukum Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Pihak Termohon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran ganja dua kilogram di Jakarta TimurDitresnarkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja dengan total berat 2 kilogram di Jakarta Timur. Tersangka tengah diperiksa di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Read more »

Informasi Lokasi Pelayanan STNK Keliling di Polda Metro Jaya pada Kamis, 21 Mei 2026Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah membuka layanan Samsat Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus STNK, membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), dan menerima santunan wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

Read more »

Minimalisir Kejahatan Jalanan, Ini Jurus Polda Metro Jaya Bareng Kodam JayaPolda Metro Jaya menyiapkan patroli rutin untuk meminimalkan kejahatan jalanan. Polda Metro Jaya bakal turun bersama Kodam Jaya di titik rawan Jakarta.

Read more »

Terungkap, Ini Motif 16 Pelaku Begal yang Ditangkap Polda Metro JayaPolisi menangkap 16 begal itu dalam operasi selama 3 hari.

Read more »