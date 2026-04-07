Andrie Yunus Masih Jalani Perawatan Intensif Akibat Penyiraman Air Keras, Operasi Mata Kelima Dilakukan

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, masih dalam perawatan intensif di RSCM setelah menjadi korban penyiraman air keras. Ia baru saja menjalani operasi mata kelima dan kondisinya terus dipantau.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Cipto Mangunkusumo ( RSCM ) setelah menjadi korban penyiraman air keras oleh seorang prajurit TNI pada tanggal 12 Maret 2026. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa Andrie baru saja menjalani operasi kelima pada bagian mata. Operasi ini diperkirakan selesai sekitar pukul 13.00 atau 14.

00 WIB, sehingga informasi terkini mengenai kondisinya belum dapat diberikan secara detail. Andrie saat ini masih dirawat di ruang High Care Unit (HCU) untuk pemulihan lebih lanjut. Kondisi mata kanan Andrie mengalami penurunan akibat rembesan air keras yang menyebabkan penipisan dinding mata dan pupil. Meskipun demikian, kondisi Andrie dilaporkan berangsur stabil setelah menjalani berbagai tindakan medis yang intensif di RSCM. Tim dokter terus berupaya melakukan proses pemulihan agar Andrie dapat segera pulih sepenuhnya, sehingga kunjungan dari pihak luar masih dibatasi untuk menjaga kondisi kesehatannya. Sebelumnya, Andrie telah menjalani operasi mata ketiga pada tanggal 28 Maret 2026. Hasil dari operasi tersebut menunjukkan tidak adanya tanda infeksi dan tingkat nyeri yang minimal. Namun, dokter menemukan adanya kerusakan lanjutan pada bola mata yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Yoga Nara, Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat RSCM, menjelaskan bahwa hasil operasi menunjukkan permukaan kornea mata kanan Andrie semakin menipis dan terdapat kebocoran pada dinding bola mata. Dokter berencana untuk melakukan penambalan bola mata dengan menggunakan jaringan selaput dari tungkai pasien yang kemudian akan ditutup dengan selaput konjungtiva. Selain itu, dokter juga akan menutup mata kanan Andrie dengan menjahit kelopak mata selama sekitar empat bulan untuk memberikan perlindungan dan menjaga bentuk bola mata selama proses penyembuhan. Peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, sekitar pukul 23.37 WIB di Jalan Salemba I Talang, Jakarta Pusat. Dua orang yang tidak dikenal melakukan penyiraman terhadap Andrie, yang mengakibatkan luka bakar pada lebih dari 20 persen bagian kanan tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, Andrie segera dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSCM untuk mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat. Tim medis segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi Andrie dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Proses pemulihan Andrie membutuhkan waktu dan perawatan yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, rekan kerja, dan masyarakat umum, sangat penting dalam proses penyembuhan ini. KontraS sebagai organisasi yang menaungi Andrie terus memberikan dukungan penuh dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investigasi terhadap pelaku penyiraman air keras terus dilakukan untuk mengungkap motif di balik tindakan tersebut dan memastikan keadilan bagi Andrie Yunus. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kekerasan terhadap aktivis HAM dan potensi keterlibatan anggota militer. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan serupa di masa mendatang. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap aktivis HAM dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan ancaman atau kekerasan. RSCM sebagai rumah sakit rujukan terus berupaya memberikan pelayanan medis terbaik dan memastikan bahwa Andrie mendapatkan perawatan yang optimal. Tim medis RSCM terus memantau perkembangan kondisi Andrie dan melakukan penyesuaian perawatan sesuai dengan kebutuhan. Informasi terkini mengenai kondisi Andrie akan terus diperbarui secara berkala melalui saluran resmi dari KontraS dan RSCM. Masyarakat diharapkan untuk terus memberikan dukungan dan doa terbaik bagi kesembuhan Andrie Yunus





