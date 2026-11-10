Andri Syahputra Resmi Gabung Al-Sailiya SC 2026 dari Al-Gharafa

Gelandang Andri Syahputra resmi memperkuat Al-Sailiya SC pada Juli 2026 setelah bergabung secara bebas dari Al-Gharafa, mengakhiri perjalanannya di klub lama.

Gelandang profesional Andri Syahputra secara resmi tercatat memperkuat Al-Sailiya SC setelah meninggalkan Al-Gharafa pada bursa transfer musim panas tahun 2026. Perpindahan ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain yang direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027 Qatar Stars League, sebagaimana dikonfirmasi oleh media lokal Qatar, Gulf Times.

Riwayat Karir dan Perpindahan Klub

Proses transfer Andri Syahputra ke Al-Sailiya SC tercatat sebagai perpindahan bebas tanpa biaya transfer, yang terjadi secara efektif pada tanggal 5 Juli 2026. Sebelumnya, Transfermarkt mencatat bahwa ia kembali ke Al-Gharafa pada Juli 2025 setelah menjalani berbagai skema peminjaman, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan klub tersebut.

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Sebelum bergabung secara permanen dengan Al-Gharafa, pemain berusia 27 tahun ini telah menghabiskan sebagian besar perjalanan profesionalnya bersama klub bersejarah di kompetisi domestik Qatar tersebut. Ia juga sempat memperkuat Muaither SC pada musim 2023/2024 dan menjalani masa peminjaman bersama Al-Khor pada paruh kedua musim 2024/2025 setelah kembali ke markas Al-Gharafa.

Profil Pemain dan Latar Belakang

Andri Syahputra adalah pemain yang memiliki keturunan dari Lhokseumawe, Aceh, dan kini telah memegang kewarganegaraan Qatar sebagai seorang pemain lokal. Ia dikenal luas oleh publik sepak bola internasional karena pernah menolak panggilan Timnas Indonesia U-19 pada tahun 2017 silam, sebuah keputusan yang hingga kini masih sering menjadi sorotan.

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Di tengah situasi geopolitik yang tegang, Andri juga dikenal menyuarakan kepeduliannya, termasuk ketika meminta tolong di tengah ketegangan perang antara Iran dan Israel. Kehadirannya di Qatar Stars League telah berlangsung bertahun-tahun, menjadikannya sosok yang cukup familiar dalam landscape sepak bola profesional negara Timur Tengah tersebut.

Konteks Klub dan Tujuan Rekrutmen

Keputusan Al-Sailiya SC merekrut Andri Syahputra didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tim menghadapi musim baru. Pada kompetisi musim 2025/2026, klub tersebut berhasil mengakhiri liga di posisi ke-10 dengan total poin sebanyak 22. Proses ini menjadi bagian dari strategi manajemen untuk mempertahankan eksistensi profesional di tengah persaingan yang ketat.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Dengan resmi bergabung pada Juli 2026, Andri Syahputra tidak lagi menjadi bagian dari sejarah panjangnya bersama Al-Gharafa. Ia kini berusaha mempertahankan eksistensinya di level profesional dengan target utama meraih hasil terbaik bersama Al-Sailiya SC di Qatar Stars League musim 2026/2027, menggantikan posisi kosong yang ditinggalkan oleh pemain-pemain sebelumnya.