Andrew Andika dan Vio: Siap Menuju Pernikahan, Lamaran Telah Dilakukan!

Andrew Andika dan kekasihnya, Vio, dikabarkan akan segera melangkah ke jenjang pernikahan. Lamaran telah dilakukan, namun tanggal pernikahan masih dirahasiakan. Simak perjalanan cinta mereka dan tanggapan Andrew terhadap komentar publik.

Hubungan asmara antara Andrew Andika dan kekasihnya, Vio , semakin mengarah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Andrew Andika setelah mengisi acara Pagi Pagi Ambyar di Trans TV pada Jumat, 19 September. Meskipun begitu, saat ditanya lebih lanjut mengenai waktu pasti lamaran, Andrew memilih untuk tidak memberikan detail lebih lanjut.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pernikahan tahun ini, baik Andrew maupun Vio memberikan jawaban yang serupa, yaitu meminta doa terbaik untuk kelangsungan hubungan mereka. Vio sendiri, yang dihubungi melalui sambungan telepon, menggambarkan Andrew sebagai sosok pria yang baik dan penuh perhatian. Ia juga mengungkapkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasihat dan dukungan terhadap hubungan mereka. \Andrew Andika berbagi cerita tentang respons positif dari keluarga Vio, khususnya dari ayah Vio. Ayah Vio, menurut Andrew, tidak mempermasalahkan masa lalu Andrew. Hal yang penting baginya adalah Andrew menunjukkan rasa sayang dan keseriusan terhadap putrinya, Vio, dengan membawa hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Andrew dan Vio telah saling mengenal selama kurang lebih 10 bulan. Perlu diketahui bahwa baik Andrew maupun Vio sebelumnya pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Kabar baiknya, lamaran telah dilaksanakan pada 10 Juli lalu, bertepatan dengan ulang tahun Andrew Andika yang ke-38. Pada momen tersebut, Andrew mengajak keluarganya untuk bertemu dengan keluarga Vio, sebagai langkah awal yang penting dalam hubungan mereka. Keputusan ini, meskipun disambut baik oleh sebagian besar, juga memicu perdebatan di kalangan publik. Banyak yang merasa bahwa hubungan ini berjalan terlalu cepat, mengingat Andrew belum genap satu tahun menyandang status duda. Namun, Andrew dengan tegas membantah anggapan tersebut dan menegaskan keyakinannya bahwa hubungan mereka tidak terburu-buru dan sudah matang untuk melangkah ke jenjang pernikahan. \Andrew menegaskan bahwa masa lalunya bersama Teuku Dewi Putri telah selesai dan ia ingin memulai lembaran baru bersama Vio. Meskipun demikian, masih ada sebagian publik yang merasa khawatir dengan hubungan ini, khawatir akan berakhir serupa dengan pernikahan sebelumnya. Sebagian dari mereka bahkan masih memberikan julukan 'redflag' kepada Andrew. Menanggapi hal ini, Andrew memberikan tanggapan yang bijaksana. Ia menekankan bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna dan setiap orang berhak untuk berubah menjadi lebih baik. Ia percaya bahwa penilaian publik akan berubah seiring berjalannya waktu dan dengan melihat keseriusan serta usaha yang ia lakukan untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia dengan Vio. Ia juga menambahkan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, bahwa ia yakin bukan hanya dirinya yang dianggap 'redflag'. Ia menegaskan bahwa tidak ada hak bagi siapapun untuk menghakimi seseorang berdasarkan masa lalunya. Ia percaya bahwa banyak orang yang telah memiliki masa lalu yang kurang baik, namun pada akhirnya mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan tersebut akan terbukti seiring berjalannya waktu dan dengan melewati berbagai tantangan bersama





