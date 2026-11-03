Andrea Bocelli Tampilkan Romanza 30 Tahun di JIExpo Jakarta

Andrea Bocelli membawakan album Romanza edisi 30 tahun di JIExpo Jakarta, berduet dengan Lea Simanjuntak dan musisi internasional dalam konser bertajuk World Tour Indonesia.

Penyanyi tenor legendaris asal Italia, Andrea Bocelli, tampil memukau ribuan penonton dalam konser bertajuk ' Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia' yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 3 November 2026. Acara istimewa ini menjadi momen bersejarah bagi penggemar musik klasik dan populer di Indonesia, mengingat Bocelli hanya mengunjungi satu negara di Asia Tenggara untuk tur perayaan kelahirannya di bidang musik ini.

Album Romanza Kembali Hadir Dalam Konser Jakarta

Andra Bocelli membuka pertunjukan dengan membawakan karya-karya opera klasik sebelum beralih menyanyikan lagu-laguhits dari album 'Romanza' yang dirilis pada tahun 1997. Album legendaris tersebut pertama kali memperkenalkan suara khas Bocelli kepada pendengar di berbagai belahan dunia dan melahirkan beberapa singel ikonik seperti 'Romanza', 'Time to Say Goodbye', dan 'Con Te Partirò' yang menjadi andalan penyanyi tersebut hingga kini.

Also read Konser Andrea Bocelli Tetap Jalan, FPI Ungkap Tiga Tuntutannya Ditolak Promotor

Dalam konser malam itu, lagu 'Con Te Partirò' dibawakan secara istimewa oleh Andrea Bocelli melalui kolaborasi vokal dengan penyanyi sopran asal Italia, Mariam Battistelli. Perpaduan antara suara tenor yang megah dan vokal sopran yang jernih menciptakan atmosfer emosional yang mendalam, menghadirkan pengalaman estetika yang tak terlupakan bagi para penonton yang hadir di venue raksasa tersebut.

Kolaborasi Musisi Internasional dan Bakat Lokal Indonesia

Acara yang dipromotori oleh Shoemaker Live tersebut juga menghadirkan berbagai penyanyi internasional berbakat untuk memeriahkan suasana panggung. Mexican baritone Juan Carlos Heredia tampil membawakan lagu opera populer 'Toreador', sementara Amy Manford menyanyikan ballad legendaris 'My Heart Will Go On' yang menggetarkan hati para hadirin dengan interpretasi musikal yang penuh perasaan dan ketepatan vokal.

Advertisement

Salah satu momen paling dinanti adalah penampilan penyanyi Indonesia, Lea Simanjuntak, yang mendapat kesempatan langka untuk berduet bersama Andrea Bocelli dalam lagu ikonik 'The Prayer'. Kolaborasi antara karakter vokal soprano Lea dan suara tenor Bocelli menghasilkan harmoni yang memikat, menjembatani perbedaan budaya dan menunjukkan betapa kekuatan musik mampu menyatukan talenta dari berbagai belahan dunia dalam satu panggung pertunjukan.

Di sektor instrumental, pemain biola Rusanda Panfili menjadi teman kolaborasi Bocelli dalam beberapa lagu, memberikan sentuhan dinamis pada aransemen musik. Penampilan pemain biola berdarah Indonesia, Iskandar Widjaja, juga menjadi highlight tersendiri ketika diiringi oleh tarian tradisional Sluku-Sluku Bathok dari pagelaran Sabang Merauke, yang menampilkan kekayaan budaya nusantara dengan gaya kontemporer yang elegan dan menarik perhatian.

Dukungan Orkestra dan Pesan Kemanusiaan Melalui Seni

Kesuksesan pertunjukan ini didukung penuh oleh Jakarta Concert Orchestra dengan komposer lokal Avip Priatna yang memimpin paduan suara, serta Batavia Madrigal Singers yang mengisi bagian vokal kompleks dalam beberapa piece musik. Selain aspek hiburan musikal, konser ini juga menyisipkan pesan kemanusiaan penting melalui tampilan foto-foto isu kemanusiaan di layar panggung besar, mengingatkan penonton akan tanggung jawab sosial melalui seni.

Rangkaian konser ini dimulai dengan penampilan awal di Candi Borobudur, Magelang, pada tanggal 31 Oktober 2026. Setelah sukses di situs warisan dunia tersebut, Andrea Bocelli melanjutkan petualangan musiknya menuju Jakarta, di mana pertunjukan utama di JIExpo Kemayoran dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026. Kehadirannya di Indonesia ini menegaskan posisinya sebagai salah satu artis internasional paling bergengsi yang mampu menarik minat publik luas.

Advertisement

Keunikan tur ini terletak pada fakta bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi bagian dari 'Romanza 30th Anniversary World Tour'. Kehadiran penari Indonesia dan musisi lokal dalam lineup pertunjukan menunjukkan komitmen Shoemaker Live untuk memberikan pengalaman budaya yang autentik, mengintegrasikan elemen tradisional Nusantara dengan skala produksi musik internasional kelas dunia yang megah dan berkelas tinggi.