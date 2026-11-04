Andre Taulany dan Amanda Rigby Nikmati Honeymoon di Svanata Uluwatu Bali

Andre Taulany dan Amanda Rigby menikmati honeymoon mewah di Svanata Uluwatu Bali Resort. Pasangan ini mendapatkan upgrade kamar eksklusif dengan pemandangan laut yang memukau.

Aktor Andre Taulany dan istrinya, Amanda Rigby, menghabiskan masa bulan madu mereka di lokasi wisata premium Svanata Uluwatu Bali Resort. Kedatangan pasangan tersebut menandai awal dari perjalanan liburan romantis yang direkam secara profesional untuk konten digital mereka.

Upgrade Kamar Penthouse Eksklusif

Svanata Uluwatu Bali Resort memberikan pelayanan istimewa kepada Andre Taulany dan Amanda Rigby dengan menaikkan status kamar mereka sejak hari pertama kedatangan. Status sebagai pengantin baru menjadi alasan utama resort menyediakan penthouse terbesar yang terletak di lantai paling atas bangunan.

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Penthouse ini dirancang dengan dua ruang tidur terpisah, yaitu satu kamar dengan dua ranjang dan satu kamar utama yang dilengkapi dengan ranjang besar. Andre Taulany menyatakan bahwa luas ruangan sangat memadai jika nanti keluarga mereka bertambah dengan kehadiran anak-anak.

Desain interior penthouse menampilkan dinding batu bermotif abu-abu yang kontras dengan tirai putih tipis menjuntai dari langit-langit hingga lantai. Sistem pintar modern memungkinkan penghuni mengendalikan fasilitas kamar hanya dengan menekan tombol khusus yang terpasang strategis.

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Detail Dekorasi Romantis dan Fasilitas

Dekorasi kamar utama dipenuhi dengan kelopak mawar merah yang ditata membentuk pola indah di atas ranjang berseprai putih. Sekuntum mawar tunggal ditempatkan di lipatan handuk, sementara handuk lain dilipat menyerupai bentuk angsa sebagai sambutan tamu spesial.

Furnitur kayu dan meja bundar kecil mengisi sudut ruangan dengan bangku panjang berbantal gulung berwarna abu-abu. Andre Taulany menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak resort atas perhatian detail dan kejutan estetika yang disajikan dalam penataan kamar.

Balkon dengan pagar kaca menawarkan pandangan langsung ke taman luas berumput hijau dengan jalur batu pijakan. Pohon-pohon rindang dengan bunga merah menghiasi sisi kiri area, menciptakan suasana tenang sebelum matahari terbenam.

Perpindahan ke Kamar Privat Kedua

On hari kedua kunjungan, Andre Taulany dan Amanda Rigby berpindah ke jenis kamar yang lebih kecil namun memiliki tingkat privasi lebih tinggi. Lokasi kamar baru ini tetap menghadap ke laut lepas dengan pemandangan alam yang menawan dan asri.

Kamar kedua ini dikenal sebagai favorit bagi pasangan yang merayakan bulan madu karena posisinya yang strategis. Kepala ranjang berpanel kayu bermotif kotak-kotak hangat diapit oleh dua lampu gantung anyaman yang menyala dengan cahaya kuning lembut.

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Tumpukan bantal putih dipadukan dengan bantal biru bermotif bunga putih menambah kesan nyaman pada tempat tidur. Handuk berbentuk sepasang angsa yang membentuk hati dengan mawar merah di tengahnya menjadi aksen dekoratif khas di kamar ini.

Lokasi Resort dan Konteks Pernikahan

Svanata Uluwatu Bali Resort berlokasi di kawasan tebing Pecatu, Uluwatu, Badung, Bali. Video dokumentasi honeymoon ini diunggah resmi melalui kanal YouTube TAULANY TV pada tanggal 3 November 2026 untuk publik.

Andre Taulany mengungkapkan bahwa penginapan mewah ini merupakan hadiah pernikahan dari seorang sahabat dekat. Pengungkapan ini disampaikan di awal video sebagai bentuk apresiasi terhadap keramahtamahan dan kejutan yang diberikan.

Pasangan ini sebelumnya telah menyelesaikan ritual pernikahan pada tanggal 20 September 2026. Perjalanan honeymoon dimulai dengan kunjungan ke Italia sebelum akhirnya melanjutkan petualangan romantis di pulau Dewata Bali.