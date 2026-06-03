Andoni Iraola Resmi Jadi Pelatih Liverpool, Susunan Staf dan Masa Depan Alisson Jadi Sorotan

Liverpool mengumumkan Andoni Iraola sebagai pelatih baru setelah memecat Arne Slot. Pelatih asal Spanyol itu diperkirakan membawa dua asisten kepercayaannya sekaligus mengelola skuad yang masih mempunyai sejumlah ketidakpastian, terutama di posisi kiper dengan masa depan Alisson Becker masihabhincermin.

Manajer Bournemouth asal Spanyol, Andoni Iraola , memberikan tepuk tangan kepada para penggemar setelah pertandingan Liga Inggris antara Bournemouth dan Sunderland di Stadion Vitality di Bournemouth sebagai pelatih baru mereka.

Pelatih asal Spanyol tersebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub Merseyside tersebut, dan direncanakan untuk menggantikan Arne Slot yang dipecat akhir pekan lalu. Kedatangan Iraola juga berpotensi membawa perubahan signifikan dalam komposisi skuad Liverpool untuk musim depan. Sejak memutuskan untuk berpisah dengan Slot pada Sabtu lalu, Liverpool menjadikan Iraola sebagai kandidat utama. Keputusan ini diambil setelah The Reds tidak berhasil mempertahankan gelar Liga Inggris yang mereka raih dengan meyakinkan pada musim pertama Slot di Anfield.

Menurut laporan dari Liverpool Echo, negosiasi dengan Iraola berjalan dengan lancar. Karena Iraola telah meninggalkan Bournemouth setelah pertandingan terakhir musim lalu, Liverpool tidak perlu membayar kompensasi kepada klub manapun. Pelatih berusia 43 tahun ini diperkirakan akan diperkenalkan secara resmi pekan ini setelah menyelesaikan pembicaraan akhir dengan Direktur Olahraga Liverpool, Richard Hughes. Ia dilaporkan telah ditawari kontrak selama dua tahun.

Dengan kedatangannya, diharapkan Liverpool dapat kembali bersaing di puncak Liga Inggris dan meraih kesuksesan yang telah mereka capai sebelumnya. Iraola diperkirakan akan membawa dua staf yang selama ini bekerja bersamanya, yakni Tommy Elphick dan Shaun Cooper. Keduanya masih terikat dengan Bournemouth, tetapi diyakini akan menjadi bagian dari rencana Iraola di Anfield. Sementara itu, susunan lengkap staf pelatih belum ditentukan.

Nama Thiago Alcantara sempat dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Liverpool setelah meninggalkan tim kepelatihan Barcelona yang dipimpin Hansi Flick. Namun, sejauh ini belum ada keputusan resmi mengenai peran mantan gelandang Liverpool tersebut. Diperkirakan Iraola akan menggandeng dua orang staf yang telah lama mendampinginya, yaitu Tommy Elphick dan Shaun Cooper. Meskipun keduanya masih terikat kontrak dengan Bournemouth, mereka diyakini akan terlibat dalam rencana Iraola di Anfield.

Di sisi lain, susunan staf pelatih secara keseluruhan belum dipastikan. Nama Thiago Alcantara sempat muncul dalam spekulasi untuk kembali ke Liverpool setelah ia meninggalkan posisi di tim kepelatihan Barcelona yang dipimpin oleh Hansi Flick. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai posisi mantan gelandang Liverpool tersebut. Setelah menyelesaikan urusan pelatih, fokus Liverpool kini beralih ke susunan skuad.

Beberapa pemain menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan mereka di Anfield. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Alisson Becker. Kiper asal Brasil tersebut dilaporkan menarik perhatian Juventus, meskipun Liverpool telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya hingga akhir musim depan. Sebelumnya, Arne Slot mengindikasikan bahwa klub mungkin harus membuat keputusan mengenai masa depan Alisson pada musim panas ini.

Namun, Liverpool diyakini masih ingin mempertahankan kiper andalannya tersebut. Laporan dari Brasil menyebutkan bahwa Alisson telah menolak tawaran dari Juventus dan memilih untuk bertahan setidaknya satu musim lagi di Anfield. Keputusan ini tentunya berpengaruh pada situasi kiper lainnya, yaitu Giorgi Mamardashvili. Kiper Timnas Georgia tersebut telah tampil dalam 20 pertandingan pada musim lalu dan kabarnya sedang ditawarkan oleh agennya ke beberapa klub Italia dengan skema peminjaman.

Dengan situasi Alisson yang masih belum pasti, langkah Mamardashvili bisa menjadi alternatif bagi Liverpool jika mereka memutuskan untuk mencari opsi lain di posisi kiper





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Andoni Iraola Pelatih Baru Arne Slot Dipecat Alisson Becker Juventus Giorgi Mamardashvili Tommy Elphick Shaun Cooper Thiago Alcantara Transfer Liga Inggris Bournemouth

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpool Berburu Andoni Iraola Sebagai Suksesor Arne Slot Sebelum Piala Dunia 2026 DimulaiLiverpool resmi membuka negosiasi dengan Andoni Iraola untuk mengisi kursi kepelatihan pasca pemecatan Arne Slot.

Read more »

Liverpool Percaya pada Andoni Iraola sebagai Pelatih BaruLiverpool dikabarkan mempercayai Andoni Iraola sebagai pengganti Arne Slot. Bukan Xabi Alonso atau Zidane, pelatih Bournemouth itu disebut menjadi pilihan utama The Reds.

Read more »

Liverpool Capai Kesepakatan Lisan dengan Andoni IraolaAndoni Iraola selangkah lagi menjadi pelatih kepala Liverpool yang baru usai mencapai kesepakatan lisan.

Read more »

Liverpool Dikritik Keras: Pilih Iraola Dibanding Xabi Alonso Itu Sungguh JanggalLiverpool mendapat kritik dari Jamie Carragher setelah memilih Andoni Iraola sebagai kandidat pelatih dibanding Xabi Alonso.

Read more »