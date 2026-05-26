Andoni Iraola, Pelatih asal Spanyol, Dipertimbangkan Milan Sebagai Manajer Baru

Pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, muncul sebagai target utama raksasa Serie A AC Milan setelah pihak klub melakukan pendekatan awal kepada perwakilannya. Pelatih yang sangat diunggulkan ini masuk dalam daftar calon pelatih teratas San Siro bersama legenda Barcelona Xavi, meskipun rival mereka di Liga Premier, Crystal Palace, masih tetap menjadi pesaing kuat.

Manajer Bournemouth yang akan hengkang, Andoni Iraola , muncul sebagai target utama raksasa Serie A AC Milan setelah pihak klub melakukan pendekatan awal kepada perwakilannya. Pelatih asal Spanyol ini masuk dalam daftar calon pelatih teratas San Siro bersama legenda Barcelona Xavi , meskipun rival mereka di Liga Premier , Crystal Palace , masih tetap menjadi pesaing kuat.

Milan telah menjalin kontak dengan perwakilan Iraola terkait posisi manajer yang kosong pasca perombakan besar-besaran pada akhir musim. Sebuah laporan darimengungkapkan bahwa Rossoneri secara aktif mendekati pelatih asal Basque tersebut setelah memecat Massimiliano Allegri menyusul kekalahan telak pada laga terakhir musim ini melawan Cagliari. Iraola, yang baru saja menyelesaikan masa jabatan tiga tahun yang sukses di Bournemouth, kini sedang mempertimbangkan opsi-opsinya sambil membuat Palace—yang telah lama mengincarnya—tetap dalam ketidakpastian.

Manajer berusia 43 tahun ini tetap bertekad untuk mempertimbangkan masa depannya sebelum memutuskan proyek profesional berikutnya, setelah menolak perpanjangan kontrak di pantai selatan. Merenungkan kepergiannya yang emosional setelah memastikan finis di posisi keenam yang patut dicatat, Iraola berkata: ‘Sampanye sudah ada di ruang ganti, kami merayakannya sebagaimana mestinya. Saya menikmati setiap detik bersama para penggemar, bersama para pemain, sungguh menyenangkan bisa mengakhiri musim seperti ini dan memiliki sesuatu untuk dirayakan.

Saya telah melihat banyak orang yang telah mendukung saya selama tiga tahun ini. ’ Ini liburan tengah semester bagi anak-anak, saya akan tinggal di Bournemouth hingga Juli. Saya akan merayakan bersama staf, saya akan pulang setidaknya selama satu minggu dan mengambil waktu untuk membuat keputusan ini. ’ Ikon Barcelona, Xavi, juga muncul sebagai kandidat terkuat untuk kursi kepelatihan Rossoneri, seiring upaya pemilik klub Gerry Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic untuk melakukan perombakan budaya secara total.

Meskipun rumor seputar Antonio Conte mulai mereda, sumber internal Milan mengatakan kepadabahwa mereka secara khusus membidik profil-profil progresif ‘seperti Cesc Fabregas’. Xavi, yang saat ini sedang menganggur, berada di puncak daftar calon bersama Iraola, meskipun media Eropa masih terbelah pendapat mengenai apakah Milan atau perantara yang memulai pembicaraan tersebut. Palace tengah menghadapi masa-masa penuh ketegangan dan ketidakpastian sambil menanti keputusan Iraola, dengan petinggi Selhurst Park memandangnya sebagai kandidat utama pengganti Oliver Glasner.

Meskipun baru-baru ini membantah laporan media lain yang mengaitkan pelatih asal Spanyol itu dengan Napoli, mereka mengonfirmasi bahwa para perantara sedang gencar menawarkan namanya ke sejumlah klub Serie A. Akibatnya, Iraola memiliki posisi tawar yang kuat saat ia harus memilih antara proses pembenahan di San Siro atau memimpin era baru di London Selatan pasca final Conference League yang akan datang





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andoni Iraola AC Milan Pelatih Serie A Liga Premier Crystal Palace Xavi Massimiliano Allegri Cagliari Bournemouth Oliver Glasner Final Conference League London Selatan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Skor AFC Bournemouth vs Nottingham Forest: Andoni Iraola Wajib Menang, The Cherries Berharap Bantuan SemenyoAntoine Semenyo sudah 'membantu' AFC Bournemouth yang sukses menahan Manchester City 1-1 (20/5). Sekaligus 'membantu' Arsenal memenangi Premier League musim ini.

Read more »

Tanpa Pemain Real Madrid untuk Pertama Kalinya di Piala Dunia, Pelatih Spanyol Tak PeduliUntuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia, timnas Spanyol tidak memanggil satu pun pemain Real Madrid.

Read more »

AC Milan Gerak Cepat Usai Pecat Allegri, Langsung Kontak Andoni IraolaAC Milan dikabarkan mulai mendekati Andoni Iraola usai memecat Massimiliano Allegri dan sejumlah petinggi klub.

Read more »

Tanpa Pemain Real Madrid, Pelatih Spanyol Tegaskan Skuadnya Kandidat Juara Piala Dunia 2026Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan La Furia Roja tetap menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 meskipun tanpa memanggil satu pun pemain Real Madrid.

Read more »