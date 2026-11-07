Andi Widjajanto Desak DPR Panggil Prasetyo Hadi Soal Klaim Makar

Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mendesak DPR memanggil Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia meminta penjelasan rinci terkait pernyataan klaim makar dalam kasus penyadapan terbaru.

Mantan Gubernur Lembaga Administrasi Negara ( Lemhannas), Andi Widjajanto, secara resmi mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Langkah ini diambil sebagai respons atas pernyataan kontroversial yang dirilis oleh Prasetyo Hadi mengenai dugaan aktivitas penyadapan yang mengindikasikan adanya tindak pidana makar terhadap keamanan negara.

Andi Widjajanto Minta Klarifikasi Dasar Klaim Makar

Pendapat tersebut disampaikan oleh Andi Widjajanto dalam tayangan program diskusi bernama Bola Liar yang tayang pada hari Jumat, 6 November 2026. Ia menekankan pentingnya transparansi dari pihak pemerintah yang memiliki akses penuh terhadap informasi sensitif hasil penyadapan tersebut. Andi Widjajanto berargumen bahwa seorang pejabat yang menyatakan sesuatu sebagai makar harus mampu mempertanggungjawabkan dasar hukum dan fakta di balik pernyataan tegas tersebut kepada lembaga legislatif.

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Andi Widjajanto secara eksplisit menyebutkan bahwa Menteri Sekretaris Negara memiliki all access atau akses penuh terhadap isi dari materi penyadapan yang menjadi sorotan publik saat ini. Oleh karena itu, menurut mantan Gubernur Lemhannas ini, tidak ada alasan bagi komisi terkait di DPR untuk tidak memanggil Prasetyo Hadi guna meminta penjelasan mendalam mengenai mengapa klaim makar tersebut dilontarkan di hadapan publik. Tuntutan agar pemerintah memberikan klarifikasi ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa informasi yang belum diverifikasi sepenuhnya sedang disebarluaskan tanpa proses hukum yang jelas.

Peringatan David Pajung Anti Prematuritas Analisis

Di sisi lain, pengamat politik David Pajung mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan bahwa adanya dugaan penyadapan ini didorong oleh rivalitas personal antar-pimpinan atau keterlibatan oknum tertentu di balik layar. David Pajung mempertanyakan logika dasar yang menyiratkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) akan berani melakukan aktivitas penyadapan ilegal hanya karena alasan perselisihan pribadi.

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Menurut David Pajung, kesimpulan tentang hipotesis rivalitas internal tersebut masih terlalu prematur jika tidak didukung oleh adanya proses hukum yang kuat dan transparan. Ia menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan tindakan kriminal atau penyimpangan harus melewati prosedur investigasi yang ketat sebelum opini publik dibentuk. Pengamat politik ini mengingatkan bahwa spekulasi tanpa bukti proses kriminal yang memadai dapat merusak stabilitas institusi negara dan menciptakan polarisasi yang tidak produktif.

Nicky Fahrizal Usulkan Penyelesaian Paralel Hukum dan Politik

Sementara itu, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menawarkan perspektif berbeda mengenai penanganan kasus ini. Nicky Fahrizal menilai bahwa penyelesaian dugaan penyadapan tersebut idealnya dapat dijalankan melalui dua jalur yang berjalan secara paralel. Jalur pertama adalah proses hukum formal yang mengedepankan bukti-bukti teknis dan yuridis, sedangkan jalur kedua adalah pengawasan politik oleh DPR sebagai representasi rakyat.

Nicky Fahrizal juga menyoroti urgensi perbaikan tata kelola pemerintah dalam hal regulasi penyadapan. Menurut peneliti CSIS ini, pemerintah harus segera membenahi aturan-aturan yang ada mengenai mekanisme dan otorisasi penyadapan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Penguatan kerangka hukum ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengawasan negara dilakukan sesuai dengan batas-batas konstitusional dan menghormati hak asasi warga negara.

Dampak Regulasi Terhadap Stabilitas Institusi Negara

Kasus ini tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan elit politik, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan eksekutif. Ketidakjelasan mengenai prosedur penyadapan yang dilakukan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas para pejabat tinggi negara. Oleh karena itu, kecepatan dan kejelasan langkah yang diambil oleh lembaga legislatif dan yudikatif menjadi sangat penting.

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Kelanjutan proses ini akan sangat bergantung pada bagaimana DPR merespons desakan Andi Widjajanto untuk memanggil Prasetyo Hadi. Jika panggilan tersebut dilaksanakan, maka publik akan mendapatkan informasi lebih rinci mengenai dasar klaim makar yang diajukan. Di sisi lain, respons dari pihak kepolisian dan pemerintah terkait permintaan klarifikasi juga akan menentukan arah penanganan kasus ini ke depan.

Perluasan penyelidikan dan evaluasi terhadap aturan tata kelola data serta pengawasan negara merupakan langkah selanjutnya yang diharapkan oleh para ahli. Langkah-langkah preventif ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan. Tanpa perbaikan sistemik, potensi konflik internal dan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum cenderung akan terus meningkat seiring dengan semakin kompleksnya isu keamanan siber dan privasi di Indonesia.