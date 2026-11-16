Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darman Aras mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden periode 2026-2029.

Andi Iwan Darmawan Aras, tokoh politik asal Sulawesi Selatan, secara resmi menyampaikan dukungan penuh untuk Sufmi Dasco Ahmad dalam perebutan kursi wakil presiden untuk periode pemerintahan 2026 hingga 2029. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan, Iwan menilai bahwa kandidat tersebut memiliki kapabilitas kepemimpinan dan integritas yang sesuai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada sisa masa jabatan pemerintahan saat ini.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 16 November, Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan bahwa proposal pencalonan ini merupakan usulan resmi dari tingkat daerah untuk masuk ke dalam struktur kepengurusan partai di tingkat pusat. Dengan menyebut Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan keyakinannya bahwa sosok ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas politik nasional dan kelancaran roda pemerintahan.

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Alasan Pendukungannya Adalah Rekam Jejak Dan Integritas

Argumen utama yang mendasari dukungan ini berpusat pada track record politik yang telah teruji panjang. Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti bahwa Sufmi Dasco Ahmad dikenal memiliki dedikasi tinggi dan integritas yang terjaga secara konsisten di sepanjang kiprahnya di kancah politik Indonesia. Rekam jejak pengabdian yang nyata bagi bangsa dan negara menjadi modal utama yang dianggap krusial dalam memilih mitra kerja sama tingkat tinggi.

Lebih jauh, sosok tersebut dipandang memiliki etos kerja dan moral yang kuat, sehingga tidak mudah goyah oleh tantangan eksternal. Faktor integritas ini dinilai sebagai landasan yang solid untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tingkat eksekutif tetap berpijak pada prinsip-prinsip kebaikan dan transparansi.

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Keselarasan Visi Misi Dengan Partai Gerindra

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan krusial adalah keselarasan visi dan misi politik antara Sufmi Dasco Ahmad dengan ideologi Partai Gerindra. Andi Iwan Darmawan Aras menekankan bahwa harmonisasi nilai-nilai ini menjadi modal penting untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program kerja pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab.

Kedua pemimpin ini memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Kesamaan arah kebijakan ini memastikan bahwa tidak akan terjadi friksi atau benturan kepentingan saat merumuskan strategi nasional, sehingga fokus tetap tertuju pada kesejahteraan rakyat dan penguatan posisi Indonesia di mata internasional.

Kemampuan Manajemen Krisis Dan Sinergi Pemerintahan

Aspek ketiga yang sangat ditekankan adalah kemampuan kepemimpinan serta pemahaman mendalam terhadap berbagai persoalan strategis bangsa. Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menilai bahwa kondisi negara saat ini menuntut pemimpin yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki wawasan luas untuk menghadapi berbagai kompleksitas tantangan global maupun domestik.

Kemampuan untuk bersinergi secara solid dengan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi indikator keberhasilan eksekusi program. Sinergi yang harmonis antara kepala negara dan wakilnya diproyeksikan dapat mempercepat tercapainya target-target pembangunan, sekaligus memastikan bahwa aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan dapat tersalurkan dengan baik melalui mekanisme birokrasi yang efisien.

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Dampak Nyata Terhadap Stabilitas Politik Nasional

Dengan mempertimbangkan ketiga faktor fundamental tersebut, Andi Iwan Darmawan Aras yakin bahwa pencalonan Sufmi Dasco Ahmad akan membawa dampak positif terhadap stabilitas politik di tanah air. Kehadiran figur dengan kredibilitas tinggi ini diharapkan dapat memperkuat kohesi internal partai sekaligus menjaga konsistensi kebijakan negara menuju arah yang lebih baik.

Dukungan dari Sulawesi Selatan ini turut menunjukkan adanya konsensus luas di tingkat daerah mengenai kapabilitas calon wakil presiden pilihan Gerindra. Proses ini menjadi bagian dari dinamika internal partai dalam menyusun strategi pemenangan, dengan harapan dapat menghasilkan kepemimpinan nasional yang tangguh, berwibawa, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat Indonesia pada tahun 2026 hingga 2029 nanti.