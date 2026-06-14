Andi Amran Tegaskan Stok Beras Melimpah, Minta Pelaku Usaha Jaga Harga

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak ada kelangkaan beras di Indonesia. Ia meminta Satgas Pangan serta Bulog untuk memastikan distribusi lancar, mengawasi praktik permainan harga, dan memasarkan beras premium guna menjaga stabilitas harga nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk mengklaim terjadinya kelangkaan beras di tengah masyarakat Indonesia.

Menurutnya, pasokan beras nasional berada pada level yang sangat mencukupi, bahkan melimpah, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk memanipulasi harga atau menciptakan kepanikan di pasar. Dalam sebuah konferensi pers pada Minggu, 14 Juni 2026, Amran menekankan bahwa pemerintah telah menugaskan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk melakukan pengawasan intensif di seluruh wilayah, memastikan distribusi beras berjalan lancar dan harga tetap stabil.

Ia meminta kepada seluruh pedagang, pengepul, dan pelaku usaha di sektor beras untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan dengan cara bermain‑mainkan harga, karena pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan siap menindak tegas pihak yang melanggar. Peningkatan stok beras nasional tidak lepas dari perbaikan produksi dalam negeri yang signifikan.

Laporan Rice Outlook Mei 2026 yang dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menunjukkan bahwa produksi beras global pada periode 2025‑2026 naik menjadi 542,8 juta ton, meningkat dari 541,3 juta ton pada tahun sebelumnya. Indonesia menempati posisi teratas bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam dalam hal kenaikan produksi terbesar, namun volume produksi Indonesia jauh melampaui ketiga negara tersebut, mencapai lebih dari 30 juta ton per tahun.

Angka ini kontras tajam dengan kondisi beberapa tahun lalu ketika stok beras Bulog hanya berkisar satu juta ton, yang kerap memicu volatilitas harga dan memaksa pemerintah mengandalkan impor untuk menstabilkan pasar. Keberhasilan ini, kata Amran, mencerminkan efektivitas program-program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas lahan tanam, dan meningkatkan akses petani terhadap bibit serta pupuk berkualitas.

Untuk menjaga kestabilan harga dan sekaligus memanfaatkan surplus produksi, pemerintah mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memperkuat penjualan beras premium di pasar komersial dan ritel modern. Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa Bulog memiliki beberapa merek beras premium, antara lain Befood, Punokawan, dan Setra Ramos, yang dapat menjadi alternatif pasokan di segmen pasar menengah ke atas.

Menurutnya, meskipun saat ini pasokan di ritel modern belum terlalu melimpah, kehadiran produk premium Bulog dapat mengisi kekosongan tersebut sekaligus membantu menstabilkan harga di tingkat konsumen. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan pangan, khususnya beras, dan menanti kerja sama semua pihak untuk memastikan bahwa stok melimpah tidak berubah menjadi bahan spekulasi harga.

Dengan pengawasan ketat, dukungan produksi dalam negeri, dan strategi penjualan beras premium, diharapkan stabilitas harga beras dapat terjaga sepanjang tahun mendatang, melindungi daya beli masyarakat dan memastikan keamanan pangan nasional





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Beras Bapanas Harga Pangan Bulog Produksi Pertanian

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