Andakara Prastawa Bahagia IBL All-Star Kembali Meriahkan Bandung

Pemain Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa, mengungkapkan kegembiraannya atas kembali digelarnya IBL All-Star 2026 di Bandung. Ia memuji atmosfer pertandingan yang semarak dan dukungan penonton yang luar biasa.

Pemain basket dari Pelita Jaya Jakarta, Andakara Prastawa Dhyaksa, menyampaikan rasa gembiranya saat diwawancarai oleh ANTARA setelah pertandingan di Bandung Arena, Jawa Barat, pada Sabtu (11 April 2026). Ia mengungkapkan kebahagiaannya karena IBL All-Star 2026 kembali digelar di Kota Bandung , Jawa Barat.

Prastawa, yang juga menjabat sebagai kapten Tim Merah dalam IBL All-Star 2026, menyoroti atmosfer pertandingan yang selalu semarak dan dukungan penuh dari para penonton sebagai faktor utama yang membuatnya antusias. Kota Bandung, menurutnya, selalu menjadi tempat yang dinantikan oleh para pemain karena dukungan luar biasa dari penggemar bola basket. “Di Bandung selalu ramai, penonton IBL pasti selalu memenuhi arena. Jadi ini salah satu kota yang selalu ditunggu kalau kita main di sini,” ujarnya dengan antusias di Bandung Arena pada hari Sabtu. Kembalinya IBL All-Star ke Bandung, lanjutnya, membawa antusiasme tersendiri bagi pemain, didorong oleh energi positif dari suporter sepanjang pertandingan. Ia juga memuji rangkaian acara yang disajikan dalam IBL All-Star 2026 yang dianggap meriah dan menghibur, baik bagi pemain maupun penonton yang hadir langsung di arena. Kemenangan Tim Yudha Saputera dalam laga IBL All-Star 2026 semakin menambah semarak acara. Prastawa menekankan pentingnya unsur hiburan dalam acara tersebut, meski pertandingan berlangsung kompetitif. “Kita bersenang-senang dan menghibur penggemar. Acara-acaranya menarik, isi konten kegiatannya juga seru, dan banyak momen performa yang bagus. Jadi ini jadi akhir pekan yang menyenangkan buat saya,” kata Prastawa. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada emosi dalam permainan, terutama saat kalah, tujuan utama adalah menghibur penggemar. Hal ini berbeda dengan pertandingan reguler yang lebih fokus pada kompetisi. Prastawa juga menyoroti perubahan positif pada kondisi arena setelah renovasi, yang memberikan pengalaman baru bagi pemain dan penonton. Dengan atmosfer yang meriah dan dukungan publik yang besar, Bandung kembali menegaskan posisinya sebagai kota favorit untuk penyelenggaraan ajang bola basket di Indonesia. Dukungan dari para penggemar, suasana yang meriah, dan fasilitas yang diperbarui menjadi kunci kesuksesan acara tersebut. Kehadiran IBL All-Star di Bandung bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga perayaan bola basket yang mempererat hubungan antara pemain, penggemar, dan kota penyelenggara. Antusiasme yang ditunjukkan oleh Prastawa dan pemain lainnya mencerminkan semangat positif yang dibawa oleh acara ini. Peran Bandung sebagai tuan rumah yang sukses memberikan dampak positif bagi perkembangan bola basket di Indonesia. Renovasi arena juga menjadi bukti komitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pemain dan penonton. Dengan dukungan yang kuat dari masyarakat dan penyelenggara, IBL All-Star 2026 di Bandung menjadi contoh sukses penyelenggaraan acara olahraga yang meriah dan berkesan. Event ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara pemain, penggemar, dan kota Bandung sebagai tuan rumah. Kesuksesan acara ini diharapkan dapat memotivasi kota-kota lain di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan olahraga bola basket. Kesan positif yang ditinggalkan oleh IBL All-Star 2026 di Bandung menjadi modal berharga bagi penyelenggaraan acara serupa di masa depan. Peran serta aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemain, penggemar, hingga pemerintah daerah, sangat penting untuk memastikan keberhasilan acara olahraga. Semua pihak harus saling mendukung untuk mengembangkan olahraga bola basket di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan bola basket di Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Kehadiran acara-acara seperti IBL All-Star sangat penting untuk meningkatkan popularitas dan minat masyarakat terhadap olahraga bola basket. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memacu semangat para pemain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. IBL All-Star 2026 di Bandung menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali semangat bola basket di Indonesia





