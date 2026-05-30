Ancol Gelar Gratis Masuk untuk Sore Hari Sambut HUT ke-499 Jakarta

Kawasan rekreasi Ancol menyelenggarakan program Gratis Masuk Ancol untuk sore hari, 8-19 Juni 2026, sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Program ini memberikan akses gratis masuk ke kawasan Ancol dari pukul 16.00 hingga 23.00 WIB, namun tiket tidak termasuk parkir maupun unit rekreasi di dalamnya. Pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu dan hanya memperoleh dua tiket per reservasi. Inisiatif ini diharapkan mampu menarik masyarakat untuk menikmati suasana pantai, matahari terbenam, kuliner, dan pertunjukan air mancur, sekaligus menegaskan komitmen Ancol terhadap rekreasi inklusif.

Manajemen Ancol menghadirkan program Gratis Masuk Ancol untuk sore hari yang akan berlangsung dari 8 hingga 19 Juni 2026, setiap hari pukul 16.00 hingga 23.00 WIB.

Program ini adalah bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta yang jatuh pada 21 Juni. Melalui inisiatif ini, Ancol berkomitmen memberikan akses rekreasi yang inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengunjung wajib melakukan reservasi terlebih dahulu melalui situs resmi Ancol, dengan periode reservasi dibuka sejak 1 Juni dan tutup pada 18 Juni 2026. Satu reservasi hanya berlaku untuk dua tiket masuk.

Tiket gratis hanya mencakup biaya masuk kawasan Ancol, tidak termasuk parkir kendaraan maupun tiket masuk ke unit rekreasi seperti Dunia Fantasi, Sea World Ancol, atau Ocean Dream Samudra. Program ini memungkinkan pengunjung menikmati suasana pantai di sore hari, keindahan matahari terbenam, berbagai pilihan kuliner, serta pertunjukan air mancur menari (dancing fountain show) saat malam hari.

Manajemen Ancol, melalui pernyataan resmi, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga wujud nyata komitmen untuk menyediakan ruang rekreasi yang inklusif serta memperkuat peran Ancol sebagai ruang publik yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Ancol mengajak seluruh warga Jakarta untuk merayakan hari jadi ibu kota dengan kebahagiaan bersama keluarga, menikmati kombinasi nuansa alam yang asri dan pengalaman rekreasi yang berkesan di jantung kota.

Diharapkan program ini dapat menjadi bagian dari identitas Jakarta yang terus berkembang, menawarkan peluang bagi warga untuk merasakan kota yang dinamis namun tetap dekat dengan alam, menciptakan kenangan indah di tengah hiruk pikuk kehidupan metropolitan





