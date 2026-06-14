Ancol Beri Gratis Masuk untuk Warga Jakarta dalam Rangka HUT ke-499

PT Pembangunan Jaya Ancol menyediakan akses gratis ke kawasan Ancol untuk warga Jakarta melalui dua program: tiga hari penuh (22, 27, 28 Juni 2026) bagi pemegang KTP/KIA dan program sore hari (8-19 Juni 2026) untuk semua pengunjung. Ini adalah bentuk apresiasi dan komitmen Ancol sebagai ruang publik inklusif.

PT Pembangunan Jaya Ancol mengumumkan program akses gratis untuk masyarakat dalam rangka HUT Jakarta ke-499. Terdapat dua program utama yang dijalankan. Program pertama adalah gratis masuk selama tiga hari penuh pada 22, 27, dan 28 Juni 2026 untuk pemegang KTP atau KIA Jakarta .

Program ini hanya mencakup tiket masuk kawasan Ancol Taman Impian, tidak termasuk tiket kendaraan maupun wahana. Waktu operasional adalah pukul 05.00-23.00 WIB. Reservasi dibuka mulai 16 Juni 2026 melalui ancol.com dengan pemesanan minimal satu hari sebelum kunjungan dan kuota terbatas. Program kedua adalah Gratis Masuk Ancol Sore Hari yang berlaku dari 8 hingga 19 Juni 2026, mulai pukul 16.00 WIB untuk semua pengunjung tanpa terkecuali.

Kedua program ini merupakan bentuk apresiasi Ancol sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta, yang ingin menciptakan momen berharga bersama keluarga dan sahabat. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis, menyatakan komitmen Ancol untuk menyediakan ruang rekreasi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan serta menjadi wujud kolaborasi dengan masyarakat dalam merayakan pertumbuhan Jakarta yang maju dan modern. Program ini diharapkan能够让全体雅加达居民在首都的海滨景点共享快乐时光，同时体现了企业社会责任与城市庆典的深度融合。通过分时段免费开放策略，Ancol不仅缓解了节假日人流压力，还展示了其在公共空间管理上的创新思维。值得注意的是，免费政策不包括附加服务，这种设计既保障了基本公共访问权，又维持了商业运营的可持续性。从城市治理角度看，此类公私合作模式为大型公共活动提供了可复制的样本，有助于平衡文化庆典、民生福利与经济发展之间的关系





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