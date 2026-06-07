Ancelotti Panggil Ederson Gantikan Wesley Franca yang Cedera

Carlo Ancelotti memanggil gelandang Atalanta Ederson da Silva ke skuad Piala Dunia 2026 Brasil untuk menggantikan bek Wesley Franca yang cedera otot paha kiri. Keputusan ini diumumkan CBF di tengah kabar transfer Ederson ke Manchester United.

Pelatih tim nasional Brasil , Carlo Ancelotti , memanggil gelandang Atalanta, Ederson da Silva, untuk bergabung dengan skuad Piala Dunia 2026 menggantikan bek Wesley Franca yang mengalami cedera.

Keputusan ini diumumkan oleh Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) pada Senin dini hari. Wesley Franca terpaksa absen dari turnamen setelah mengalami cedera otot paha kiri saat membela Brasil dalam laga uji coba melawan Mesir, Minggu (7/6) dini hari WIB. Pada pertandingan tersebut, Franca ditarik keluar pada menit ke-17 karena tergeletak di lapangan akibat cedera. Kehilangan Franca menjadi pukulan bagi lini pertahanan Brasil, yang sebelumnya memiliki sembilan pemain bertahan dalam daftar skuad.

Dengan absennya Franca, Ancelotti kini hanya memiliki Danilo dan Roger Ibanez sebagai opsi untuk mengisi posisi bek kanan. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi yang ketat di Piala Dunia 2026. Brasil harus memastikan kedalaman skuad yang memadai, terutama di sektor pertahanan, mengingat turnamen ini akan berlangsung dalam waktu singkat dengan jadwal padat. Pemanggilan Ederson datang di tengah kabar bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut sang pemain.

Menurut laporan media-media Eropa, klub ternama Liga Inggris tersebut akan membayar biaya transfer sebesar 40,5 juta euro (sekitar Rp760 miliar) ditambah bonus hingga 4,5 juta euro. Ederson, yang bermain sebagai gelandang bertahan, telah menunjukkan performa impresif bersama Atalanta di Serie A dan Liga Champions. Musim lalu, ia mencatatkan lebih dari 30 penampilan di semua kompetisi, mencetak beberapa gol dan assist, serta menjadi andalan di lini tengah. Sejauh ini, ia telah mencatatkan tiga penampilan bersama tim nasional Brasil.

Kehadirannya menambah opsi di lini tengah timnas Brasil yang sudah dihuni oleh nama-nama seperti Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, dan Lucas Paqueta. Dengan gaya bermain yang energik dan kemampuan bertahan yang solid, Ederson diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Selecao di Piala Dunia mendatang. Selain itu, pengalamannya bermain di Eropa menjadi nilai tambah dalam memperkuat skuad Brasil yang bertabur bintang. Transfer ini juga menunjukkan bahwa nilai pasar Ederson terus meningkat, dan ia menjadi salah satu gelandang paling diminati di Eropa.

Di Piala Dunia 2026, Brasil bergabung di Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Skuad berjuluk Selecao tersebut akan memulai kompetisi dengan menghadapi Maroko pada 14 Juni, sebelum bertemu Haiti pada 20 Juni dan Skotlandia pada 25 Juni. Maroko merupakan tim kuat asal Afrika yang tampil impresif di Piala Dunia sebelumnya, sementara Haiti dan Skotlandia juga tidak boleh diremehkan. Dengan materi pemain yang dimiliki, Brasil tetap menjadi salah satu favorit juara.

Namun, cedera yang dialami Wesley Franca menjadi pengingat bahwa persaingan di level internasional sangat ketat dan membutuhkan kedalaman skuad yang memadai. Ancelotti, yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman, diharapkan dapat mengelola rotasi pemain dengan bijak selama turnamen. Dukungan dari para penggemar juga menjadi faktor penting dalam perjalanan Brasil di Piala Dunia 2026. Semua mata akan tertuju pada performa Tim Samba di panggung sepak bola dunia.

Selain itu, persiapan fisik dan mental pemain akan diuji sepanjang turnamen, terutama dengan jadwal pertandingan yang padat. Brasil harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih kemenangan dan melaju ke babak berikutnya. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Selecao optimis dapat membawa pulang trofi Piala Dunia untuk keenam kalinya





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Brasil Piala Dunia 2026 Ancelotti Ederson Cedera

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