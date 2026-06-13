Ancelotti Minta Brasil Tampil Sempurna Lawan Maroko di Piala Dunia 2026

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menargetkan kemenangan saat menghadapi Maroko di laga Grup C Piala Dunia 2026. Ia menekankan pentingnya performa tanpa celah dalam bertahan, menyerang, dan transisi.

Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti meminta anak asuhnya untuk tampil tanpa celah saat menghadapi Maroko dalam laga penyisihan Grup C Piala Dunia 2026 . Pertandingan yang akan digelar di Stadion MetLife pada 14 Juni 2026 ini menjadi ujian penting bagi Brasil untuk memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya.

Ancelotti menekankan pentingnya performa sempurna baik dalam bertahan, menyerang, maupun transisi guna mengantisipasi kualitas permainan Maroko yang sangat terorganisir. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Ancelotti menyebut Maroko sebagai tim yang memiliki kualitas di semua aspek permainan. Ia meminta pemain Brasil untuk waspada dalam bertahan dan memanfaatkan bola mati sebagai senjata andalan. Pelatih asal Italia itu juga mengingatkan bahwa dalam sepak bola modern tidak ada tim kecil, dan Maroko adalah salah satu tim terbaik di Afrika yang mampu memberikan kejutan.

Ancelotti mengakui bahwa memimpin Brasil adalah pengalaman baru yang membanggakan. Ia ingin menikmati momen ini dengan sukacita karena Brasil adalah tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan lima gelar juara. Meskipun demikian, tekanan tetap ada mengingat target tinggi yang dibebankan kepada skuat Selecao. Dengan pemain bintang seperti Vinicius Junior, Rodrygo, dan Neymar yang kembali pulih, Brasil diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Brasil tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Portugal, dan Selandia Baru. Laga melawan Maroko diprediksi menjadi pertandingan sengit karena kedua tim memiliki gaya bermain yang berbeda. Brasil mengandalkan penguasaan bola dan serangan cepat, sementara Maroko lebih disiplin dalam pertahanan dan mengandalkan serangan balik. Ancelotti telah menyusun strategi khusus untuk menghadapi skema permainan Maroko yang pernah menyingkirkan Spanyol dan Portugal di Piala Dunia 2022.

Di sisi lain, Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di edisi sebelumnya. Pelatih Walid Regragui diperkirakan akan menurunkan formasi 4-3-3 dengan Achraf Hakimi sebagai motor serangan dari sayap kanan. Brasil harus mewaspadai kecepatan pemain sayap seperti Sofiane Boufal dan kekuatan lini tengah yang digalang oleh Sofyan Amrabat. Ancelotti juga menyoroti pentingnya faktor mental dalam pertandingan besar seperti ini.

Ia berharap pemain Brasil tidak terbebani oleh sejarah kemenangan masa lalu dan tetap fokus pada permainan. Latihan terakhir dilakukan di pusat pelatihan di Rio de Janeiro sebelum bertolak ke New Jersey. Kondisi cuaca di Stadion MetLife diperkirakan cerah, mendukung permainan terbuka antara kedua tim. Kapten Brasil Casemiro menambahkan bahwa tim sudah siap secara fisik dan taktik.

Ia menekankan bahwa setiap pemain harus menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin. Dukungan suporter Brasil di Amerika Serikat juga diharapkan memberikan motivasi tambahan. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional dan platform streaming resmi FIFA. Dengan kemenangan, Brasil akan mengamankan posisi puncak klasemen sementara Grup C dan menjaga asa untuk melaju ke babak 16 besar.

Namun, jika gagal, tugas mereka akan semakin berat karena masih menghadapi Portugal di pertandingan berikutnya. Ancelotti optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal asalkan bermain sebagai satu kesatuan yang solid. Momentum ini menjadi kesempatan emas bagi Brasil untuk menunjukkan bahwa mereka layak disebut sebagai kandidat juara dunia





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Maroko Piala Dunia 2026 Carlo Ancelotti Grup C

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Susunan Pemain Brasil Wakili Ancelotti Saat Hadang Maroko di Piala Dunia 2026Pelatih Brasil Carlo Ancelotti diperkirakan akan menggunakan formasi yang hampir sama dengan sesi latihan terakhir untuk pertandingan melawan Maroko di Grup C Piala Dunia 2026. Beberapa perubahan diberikan dibandingkan laga persahabatan melawan Mesir dengan Danilo, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, dan Matheus Cunha yang dijadwalkan main. Tim Brasil target juara keenam sedangkan Maroko ingin mengulangi atau melampaui semifinal Qatar 2022.

Read more »

Prediksi Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026: Ujian Perdana Carlo Ancelotti Hadapi Atlas Lions!Prediksi Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026 dengan uji pertama Carlo Ancelotti. Saksikan duel seru di MetLife Stadium, East Rutherford, AS.

Read more »

Jelang Lawan Maroko di Piala Dunia 2026, Alisson Becker Puji Peran Carlo Ancelotti bagi Timnas BrasilAlisson Becker puji peran Carlo Ancelotti dalam mengubah suasana Timnas Brasil. Tim siap lawan Maroko dengan semangat tinggi di Piala Dunia 2026.

Read more »

Brasil vs Maroko: Empat Teka-Teki Pemilihan Pemain yang Harus Dijawab Carlo Ancelotti di Laga Perdana Piala Dunia 2026Brasil akan memulai Piala Dunia 2026 melawan Maroko, Ancelotti hadapi empat pertanyaan besar untuk timnya.

Read more »