Ancelotti Kritik Wasit Setelah Brasil Kalah 2-3 dari Jepang di Singapura

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti marah dan diusir usai tim kalah 3-2 dari Jepang karena menyalahkan wasit Jansen Foo Chuan Hui atas kegagalan mengendalikan pertandingan.

Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja wasit Jansen Foo Chuan Hui setelah timnya mengalami kekalahan dramatis skor 3-2 dari Jepang dalam laga persahabatan di Singapura pada Sabtu.

Insiden tersebut berujung pada Ancelotti diusir ke tribun saat laga berakhir dengan panas, terutama setelah Brasil kebobolan gol penentu kemenangan Jepang pada menit-menit akhir pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Singapura.

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Mekanisme Kartu Merah dan Keputusannya

Waktu di Stadion Nasional Singapura menjadi sangat tegang di saat-saat terakhir pertandingan antara Brasil melawan Jepang, meskipun Vinicius Junior berhasil mencetak dua gol untuk kesebelasannya.

Brasil gagal meredam serangan efektif Jepang, dan ketika Sakamoto mencetak gol pada menit tambahan waktu untuk memastikan kemenangan bagi Samurai Biru, seluruh bangku cadangan Brasil melancarkan protes keras di samping lapangan.

Di tengah situasi yang memanas tersebut, wasit Jansen Foo Chuan Hui secara tegas mengacungkan kartu merah kepada Carlo Ancelotti, sehingga sang pelatih kawanan asal Italia itu terpana dan harus meninggalkan area pinggir lapangan.

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Ususai kekalahan yang menyakitkan itu, Ancelotti segera memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan spesifik mengapa wasit memutuskan untuk mengusirnya dari area teknis selama berlangsungnya pertandingan internasional tersebut.

"Dia memberi saya kartu merah karena, menurut penilaian wasit, saya tidak mampu mengendalikan bangku cadangan dan semua pemain berada di lapangan secara bersamaan," ungkap pelatih berusia 67 tahun itu secara rinci.

Kritik Ketidaktahuan Wasit Dalam Menghadapi Pertandingan

Ancelotti tidak menahan kritiknya yang sangat tajam terhadap kinerja wasit Jansen Foo Chuan Hui, karena ia secara implisit menyiratkan bahwa penunjukan wasit untuk pertandingan internasional berstandar tinggi seperti ini merupakan sebuah kesalahan fatal.

Meski mengakui bahwa kualitas permainan yang ditampilkan oleh para pemain cukup baik, Ancelotti merasa sang pengadil tidak memiliki wibawa yang diperlukan untuk mengendalikan ketegangan psikologis antara dua tim papan atas di lapangan.

"Sayang sekali hasilnya, karena kami tidak suka kalah, tetapi kami harus melihat apa yang sudah kami lakukan dengan baik," jelas Ancelotti dengan nada serius di konferensi pers seusai laga berakhir dengan cepat.

Ia menambahkan bahwa ada banyak hal positif, di mana beberapa pemain tampil untuk pertama kalinya dan menunjukkan kualitas yang bagus, serta selama 70 menit pertama, tim bermain dengan sangat bagus secara kolektif.

Hasil akhir, tentu saja, dipengaruhi oleh sikap wasit yang tidak meniup peluit dengan tepat pada saat yang krusial, namun Ancelotti menambahkan bahwa itu bukan salah wasit karena ia tidak punya pengalaman menangani pertandingan level tinggi ini.

Posisi Lawan dan Dampak Nyata Pada Skuad Brasil

Ancelotti juga memuji lawan, seraya mengakui bahwa kebangkitan Jepang di sepakbola dunia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan persiapan yang matang oleh seluruh elemen timnas Jepang.

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Ia menyoroti organisasi permainan dan intensitas fisik mereka sebagai faktor utama yang menyulitkan para pemain andalannya, terutama saat transisi, ketika Samurai Biru efektif meredam ancaman serangan balik Brasil yang terkenal cepat.

"Jepang tetap seperti itu, tim mereka sangat terorganisasi, bermain dengan intensitas tinggi, dan berjuang keras untuk mencegah serangan balik kami," pungkas Ancelotti dengan nada menghargai kemampuan taktik lawan yang solid.

Ia juga mengungkapkan bahwa ia puas dengan permainan kami, kecuali pada awal pertandingan, ketika kami tidak bermain bagus, namun setelah itu kami merespons dengan sangat baik dan punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan.

Prospek Lanjutan Turnamen dan Tugas Berikutnya

Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Ancelotti dalam 21 pertandingan pertamanya menangani juara dunia lima kali tersebut, di mana kedua kekalahan itu terjadi hanya dalam laga persahabatan yang tidak memasukkan poin penting.

Meski tekanan untuk menampilkan performa yang lebih meyakinkan terus meningkat di tengah sorotan media internasional, sang pelatih tetap fokus pada proses pengembangan skuad dan integrasi pemain baru di dalam tim.

Brasil akan tetap berada di Asia Tenggara untuk melanjutkan turnya mereka, dengan harapan segera bangkit dari kekecewaan terbaru ini dan mengembalikan momentum positif mereka di kancah sepakbola global.

Brasil akan kembali ke lapangan yang sama pada Selasa untuk menjalani laga persahabatan lainnya melawan tim nasional Singapura, sebagai kesempatan kedua bagi Ancelotti memperbaiki strategi taktik timnasnya.