Ancaman Siber Sektor Keuangan Indonesia Catat 30 Juta Serangan dalam 30 Hari

Data menunjukkan sekitar 30 juta serangan siber menyasar perbankan Indonesia dalam sebulan. Perbanas dan pakar ekonomi menekankan pentingnya koordinasi regulator dan kewaspadaan nasabah terhadap ancaman digital.

Industri perbankan dan keuangan di Indonesia menghadapi gelombang serangan siber yang masif, dengan volume aktivitas ancaman yang terus meningkat dalam skala global maupun domestik. Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional ( Perbanas), Hery Gunardi, menekankan bahwa peningkatan frekuensi ancaman digital ini menuntut respons strategis berupa penguatan kewaspadaan sistem dan kolaborasi intensif antar-pemangku kepentingan di sektor keuangan.

Volume Serangan Siber Capai 30 Juta Dalam 30 Hari Terakhir

Berdasarkan pemantauan FortiGuard Labs Threat Map pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, tercatat terdapat sekitar 255.000 aktivitas ancaman siber yang menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi di Indonesia hanya dalam jangka waktu 24 jam terakhir. Jika dihitung secara kumulatif, aktivitas ancaman yang terpantau menyasar sektor perbankan mencapai sekitar 30 juta serangan dalam periode 30 hari terakhir.

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Data ini menunjukkan bahwa jumlah aktivitas atau percobaan serangan yang terdeteksi tidak serta-merta menunjukkan adanya keberhasilan pembobolan sistem, kebocoran data, ataupun terganggunya layanan perbankan. Perbanas menginstruksikan agar informasi mengenai aktivitas ancaman siber dicermati secara proporsional untuk mencegah kepanikan yang tidak berdasar di kalangan publik.

Koordinasi Strategis Antara Bank Dan Regulator Keuangan

Industri perbankan nasional senantiasa menempatkan keamanan sistem serta perlindungan data dan dana nasabah sebagai prioritas utama dalam operasional sehari-hari. Setiap bank memiliki sistem pengamanan, pemantauan, dan mekanisme mitigasi risiko teknologi informasi serta keamanan siber yang terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang semakin canggih.

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Dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut, industri perbankan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan kunci, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap lembaga untuk mendukung pertukaran informasi real-time.

Penguatan kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan memastikan bahwa setiap institusi memiliki visi yang sama mengenai standar keamanan siber. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sistem digital seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi dalam layanan keuangan yang kini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Perspektif Ekonom Terhadap Risiko Stabilitas Sistem Keuangan

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa informasi mengenai sekitar 214.000 aktivitas ancaman siber yang menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi di Indonesia pada Sabtu, 7 November 2026, perlu disikapi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Aktivitas yang terdeteksi dapat mencakup pemindaian celah keamanan, percobaan akses ilegal, hingga aktivitas berbahaya yang berhasil diblokir oleh sistem pertahanan siber.

Josua menambahkan bahwa data tersebut mencakup sektor keuangan secara luas, bukan hanya perbankan, sehingga analisis dampaknya harus melihat konteks yang lebih besar. Tanpa informasi mengenai tren historis, tingkat keberhasilan serangan, jumlah lembaga yang terdampak, dan kerugian aktual, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembobolan besar-besaran atau gangguan serius terhadap stabilitas perbankan nasional.

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Risiko terbesar bagi stabilitas perbankan bukanlah semata-m banyaknya percobaan serangan, melainkan kemampuan serangan tersebut untuk mengganggu layanan dan merusak kepercayaan masyarakat. Selama ancaman berhasil dideteksi dan diblokir, dampak langsung terhadap kondisi keuangan bank relatif terbatas, namun potensi risiko tetap ada jika sistem transaksi lumpuh atau data nasabah bocor.

Panduan Keamanan Digital Untuk Melindungi Nasabah

Untuk memitigasi risiko yang lebih jauh, masyarakat diminta untuk tidak membagikan informasi rahasia perbankan, seperti PIN, kata sandi, kode OTP, dan CVV, kepada siapa pun. Hal ini berlaku bahkan kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bank, mengingat taktik rekayasa sosial sering kali menjadi celah utama para penjahat siber.

Nasabah juga diminta mewaspadai tautan, pesan, aplikasi, maupun lampiran dari sumber yang tidak dikenal yang dapat mengandung malware atau phishing. Transaksi perbankan sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi bank yang telah terverifikasi keamanannya untuk memastikan integritas data dan kenyamanan dalam bertransaksi digital.

Apabila menemukan transaksi yang tidak dikenal atau komunikasi mencurigakan dari pihak yang tidak jelas identitasnya, nasabah diimbau segera melapor melalui layanan resmi bank. Hery Gunardi menegaskan bahwa penguatan ketahanan siber membutuhkan kewaspadaan dan kolaborasi antara industri perbankan, regulator, dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan sebagai fondasi utama industri keuangan.