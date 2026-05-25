Ancaman PHK Terus Mengguyur Pekerja Indonesia di Tengah Tekanan Global dan Depresiasi Rupiah

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa pemutusan hubungan kerja menyebar luas di sektor manufaktur, tekstil, dan jasa akibat konflik geopolitik, kenaikan harga bahan baku, serta nilai tukar rupiah yang melemah, sambil menuntut pemerintah mengaktifkan Satgas PHK.

JAKARTA, KOMPAS – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dalam waktu dekat. Kondisi ini dipicu oleh gabungan tekanan geopolitik global, melemahnya nilai tukar rupiah , serta lonjakan biaya produksi yang menjerumuskan banyak perusahaan ke dalam dilema bertahan atau bersaing.

Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, menegaskan bahwa bayangan PHK kini menggelayuti hampir seluruh sektor industri. Kasus terbaru muncul di sebuah pabrik manufaktur elektronik berorientasi ekspor di Depok, Jawa Barat, yang harus menutup operasionalnya dan menyebabkan ratusan pekerjanya kehilangan pekerjaan. Informasi ini diperoleh melalui jaringan anggota KSPI yang berada di pabrik tersebut.

Iqbal menilai penutupan pabrik dipicu oleh kombinasi kenaikan harga bahan baku, peningkatan ongkos produksi, dan ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing dengan pesaing domestik maupun asing. PHK serupa juga melanda pabrik‑pabrik sepatu dan tekstil di Banten, serta perusahaan tekstil dan garmen di Jawa Tengah, dan bengkel‑bengkel mobil di Jawa Timur, yang semuanya menyebut alasan "efisiensi" sebagai motif utama.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (25/5/2026), Iqbal menambahkan bahwa situasi ini tak lepas dari dampak konflik geopolitik, terutama perang antara Iran‑Israel dan ketegangan antara Amerika Serikat dengan negara‑negara lain. Perang tersebut memicu lonjakan tajam harga bahan baku impor yang dibayar dengan dolar AS, sekaligus menurunkan daya beli masyarakat sehingga permintaan barang kembali menurun.

"Jika konflik global belum mereda dalam tiga bulan ke depan, ancaman PHK akan terus berlanjut," ujar Iqbal. Ia menuntut pemerintah untuk segera mengimplementasikan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh (Satgas PHK).

"Kami akan terus memberi informasi tentang ancaman PHK, menggalang dukungan DPR, dan menuntut langkah konkret dari pemerintah," tambahnya. Pernyataan KSPI sejalan dengan laporan riset "Badai PHK (Belum) Berlalu" yang dirilis oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia pada akhir pekan lalu. Penelitian yang ditulis oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah mencatat bahwa antara Januari hingga April 2026, sebanyak 15.425 pekerja mengalami PHK, dengan 59 persen kasus terkonsentrasi di kawasan industri Jawa Barat.

Data Kementerian Ketenagakerjaan diperkirakan masih belum mencakup seluruh fenomena, mengingat banyak perusahaan memilih alternatif lain seperti tidak memperpanjang kontrak, pemotongan jam kerja, atau penundaan rekrutmen. Survei internal Apindo mengungkap bahwa 50 persen perusahaan tidak berencana melakukan ekspansi dalam lima tahun ke depan, dan 67 persen tidak akan menambah tenaga kerja baru.

Proyeksi CORE memperkirakan tambahan PHK dapat mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja jika tekanan impor bahan baku dan depresiasi rupiah terus berlanjut, dengan sektor manufaktur menyumbang mayoritas (8.700‑12.100), diikuti sektor jasa (3.300‑4.500) dan pertanian (3.300‑3.600). Para peneliti menekankan pentingnya kebijakan stabilisasi nilai tukar dan pengamanan rantai pasokan agar beban PHK tidak semakin meluas.

Secara keseluruhan, dinamika ini menandakan bahwa dunia usaha Indonesia kini berada dalam fase “menunggu dan melihat”, di mana setiap keputusan investasi atau perekrutan dihadapkan pada ketidakpastian biaya produksi, fluktuasi nilai tukar, serta risiko geopolitik yang sulit diprediksi. Pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha perlu berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan kebijakan mitigasi yang efektif, termasuk insentif bagi perusahaan yang tetap beroperasi, program pelatihan ulang bagi pekerja terdampak, serta langkah-langkah stabilisasi ekonomi makro yang dapat menurunkan tekanan inflasi biaya produksi





