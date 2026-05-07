Ancaman PHK Massal dan Penutupan Perusahaan di Sektor Industri Pulau Jawa

Presiden KSPI Said Iqbal memperingatkan potensi penutupan sepuluh perusahaan manufaktur akibat lonjakan biaya energi dan dampak perang global yang memicu gelombang PHK.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia kini tengah berada dalam fase yang sangat mengkhawatirkan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, telah memberikan peringatan keras mengenai potensi terjadinya gelombang penutupan perusahaan serta pemutusan hubungan kerja massal dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

Berdasarkan analisis dan informasi yang dihimpun, diperkirakan ada sekitar sepuluh perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor industri yang terancam menghentikan seluruh operasional mereka. Ancaman ini muncul akibat tekanan biaya produksi yang terus meningkat serta dampak buruk dari konflik perang global yang berkepanjangan, yang secara langsung mengganggu stabilitas ekonomi mikro maupun makro di dalam negeri.

Dalam sebuah aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta, Said Iqbal menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dianggap remeh. Ia merespons dengan tegas bantahan yang dilontarkan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau Inaplas terkait isu PHK massal. Menurut Iqbal, wajar jika pihak pengusaha cenderung menyangkal adanya rencana PHK di depan publik karena tidak ada perusahaan yang menginginkan pengurangan tenaga kerja secara terbuka sebelum hal itu benar-benar terjadi.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tren yang berbeda, di mana banyak perusahaan sudah berada di ambang kebangkrutan. Potensi penutupan perusahaan ini tersebar di beberapa wilayah pusat industri utama di Pulau Jawa, meliputi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, hingga beberapa titik di DKI Jakarta. Sektor-sektor yang paling terdampak meliputi industri tekstil, garmen, plastik, serta komponen elektronik. Said Iqbal menilai bahwa faktor utama yang memicu krisis ini adalah kenaikan biaya energi yang sangat signifikan.

Perang global yang terjadi telah menyebabkan fluktuasi harga energi dunia, yang kemudian berdampak pada membengkaknya biaya operasional pabrik-pabrik di Indonesia. Ketika biaya energi naik, margin keuntungan perusahaan menyusut, terutama bagi industri padat karya yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi dan permintaan ekspor. Selain itu, industri manufaktur nasional juga harus berhadapan dengan tantangan berupa melemahnya permintaan pasar global dan serbuan produk impor murah yang membanjiri pasar domestik, sehingga produk lokal kehilangan daya saing.

Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan adanya kabar mengenai PT Krakatau Osaka Steel yang dikabarkan akan menghentikan produksinya dan bersiap menutup seluruh operasional pada Juni 2026. Kasus ini menjadi sinyal bahaya bahwa sektor baja dan manufaktur berat pun tidak luput dari tekanan ekonomi yang menghimpit. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis untuk mengintervensi biaya produksi atau memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri, maka jumlah perusahaan yang tutup bisa bertambah lebih banyak dari sekadar sepuluh perusahaan.

Dampaknya bukan hanya pada hilangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga pada peningkatan angka pengangguran yang akan membebani ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, para buruh yang tergabung dalam KSPI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan industri saat ini. Perlindungan terhadap tenaga kerja harus menjadi prioritas utama agar tidak terjadi krisis sosial akibat PHK massal. Pemerintah diminta untuk mencari solusi konkret dalam menekan biaya energi industri dan memperketat pengawasan terhadap impor produk yang merusak ekosistem industri lokal.

Perjuangan kaum buruh saat ini bukan sekadar tentang upah, melainkan tentang keberlangsungan hidup dan kepastian kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin tidak terprediksi. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menyelamatkan industri manufaktur Indonesia dari kehancuran yang lebih dalam





