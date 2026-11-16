Ancaman PHK 100 Ribu Pekerja Vape, APVI Desak Pemerintah Timbang Dampak Sosial

APVI memperingatkan penutupan industri vape mengancam 100 ribu lapangan kerja. Budiyanto minta pemerintah hindari larangan total demi melindungi ekonomi legal dan penyalahgunaan narkoba.

Rencana penutupan industri rokok elektrik atau vape di Indonesia kini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi dan keselamatan kerja. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia ( APVI), Budiyanto, secara eksplisit memperingatkan bahwa kebijakan larangan tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian lebih dari 100 ribu tenaga kerja yang telah bergantung pada sektor ini. Data tersebut menggarisbawahi skala signifikan dari dampak sosial ekonomi jika industri ini benar-benar ditutup secara paksa.

Peringatan Dampak Ketenagakerjaan Massal

Budiyanto menegaskan bahwa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem vape tidak dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan publik. Dia mengajukan pertanyaan kritis kepada para pemangku kepentingan tentang nasib ratusan ribu pekerja tersebut jika industri harus dihentikan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers industri vape nasional yang digelar di Jakarta pada Senin (16/11), yang menjadi momen penting bagi industri untuk menyuarakan keberatan terhadap regulasi yang dinilai terlalu keras.

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Pembedaan Produk Legal dan Penyalahgunaan Narkoba

Industri vape secara tegas menolak pencaplohan label yang menyamakan produk mereka dengan penyalahgunaan narkotika. Budiyanto menekankan bahwa stigma negatif yang mengaitkan seluruh produk vape dengan narkoba telah merugikan pelaku usaha yang beroperasi secara transparan dan mematuhi hukum. Dia menegaskan bahwa meskipun produk mereka mengandung nikotin, hal tersebut tidak berarti mereka menjual narkoba atau terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya.

Komitmen Pakta Integritas dan Pencegahan Penyalahgunaan

Sebagai respons terhadap kekhawatiran pemerintah, lima asosiasi industri vape sebelumnya telah menandatangani pakta integritas yang mengikat. Kesepakatan strategis ini mencakup komitmen untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, perlindungan anak dari paparan produk nikotin, serta pembinaan dan pengawasan ketat terhadap anggota asosiasi. Langkah proaktif ini menunjukkan bahwa industri memiliki mekanisme internal untuk menjaga kredibilitas dan etika bisnis tanpa memerlukan intervensi penutupan total.

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Tuntutan Penindakan Terfokus dan Dialog Kebijakan

Budiyanto mendesak pemerintah untuk menindak secara spesifik pelaku penyalahgunaan perangkat vape tanpa mematikan usaha yang beroperasi secara legal. Pendekatan ini dianggap lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah narkoba tanpa menghancurkan sektor ekonomi yang sah. Industri vape mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika, namun menuntut agar kebijakan tidak bersifat generalisasi yang merugikan jutaan warga negara yang bekerja di sektor tersebut.

Visi Keberlanjutan Industri dan Perlindungan Tenaga Kerja

Masa depan industri vape bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan kesehatan masyarakat dengan perlindungan lapangan kerja. Data 100 ribu tenaga kerja merupakan indikator vital yang harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan pelarangan diimplementasikan. Dialog berkelanjutan antara APVI, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.