Ancaman Mematikan Hantavirus dan Kisah Perjuangan Para Penyintas dalam Merebut Kembali Kehidupan

Artikel ini mengulas tentang bahaya hantavirus yang memiliki tingkat kematian tinggi, menampilkan testimoni penyintas Lorne Warburton dan Christian Ege, serta melaporkan kejadian infeksi pada kapal pesiar MV Hondius.

Hantavirus merupakan ancaman kesehatan yang sangat serius dan sering kali terabaikan oleh masyarakat umum. Virus ini bukan sekadar satu jenis penyakit, melainkan sebuah keluarga besar yang terdiri dari lebih dari dua puluh spesies virus berbeda, yang namanya diambil dari sebuah sungai di Korea Selatan.

Tingkat kematian dari beberapa strain hantavirus sangat mengkhawatirkan, yakni berkisar antara dua puluh hingga empat puluh persen, menjadikannya jauh lebih mematikan dibandingkan dengan beberapa varian virus pernapasan lainnya. Baru-baru ini, dunia dikejutkan oleh kejadian di atas kapal pesiar MV Hondius yang sedang melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik setelah berangkat dari Argentina. Dalam tragedi tersebut, tiga penumpang dilaporkan meninggal dunia, dan beberapa orang lainnya, termasuk seorang warga negara Britania, harus dievakuasi secara darurat ke Belanda untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Kapal tersebut sempat berlabuh di dekat Tanjung Verde sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Kepulauan Canary di Spanyol, meninggalkan trauma mendalam bagi para penumpangnya yang harus menghadapi ancaman virus tak terduga di tengah laut. Di tengah ancaman global ini, muncul kisah heroik dari Lorne Warburton, seorang pria asal Kanada yang menggambarkan pengalamannya melawan hantavirus sebagai 'siksa neraka di dunia'.

Tiga tahun silam, Lorne tiba-tiba terjatuh dalam kondisi kritis tanpa mengetahui penyebab pastinya, hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit dan harus bergantung sepenuhnya pada mesin penopang hidup agar tetap bisa bernapas. Selama tiga pekan penuh, ia berjuang di ruang perawatan intensif dengan diagnosis hantavirus yang menyerang sistem pernapasannya. Baginya, rasa sakit yang dialami sangat tidak terbayangkan, seperti sebuah penyiksaan fisik dan mental yang memaksa dirinya untuk berjuang keras demi bisa bangkit kembali dari ambang kematian.

Lorne menduga bahwa paparan virus tersebut terjadi ketika ia sedang membersihkan rumah, khususnya saat mengibaskan karpet tua di area loteng yang kemungkinan besar telah terkontaminasi oleh kotoran tikus yang mengandung virus. Perjalanan pemulihannya pun tidaklah mudah dan memakan waktu yang sangat lama; ia membutuhkan waktu satu setengah tahun untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya secara bertahap. Ia menceritakan betapa lambatnya proses tersebut, di mana ia merasa seperti melangkah maju dua langkah namun kemudian terlempar mundur empat langkah.

Selain itu, ia mengalami komplikasi berupa bahu beku yang sangat menyakitkan serta gangguan irama jantung yang dikenal sebagai fibrilasi atrium, sehingga ia harus mengonsumsi obat jantung setiap hari agar ritme jantungnya tetap stabil. Namun, pengalaman nyaris mati ini mengubah perspektif hidupnya secara total, membuatnya lebih menghargai detail kecil dalam keseharian, termasuk kenangan sederhana saat pertama kali meminum air bersih setelah dua minggu tidak menerima cairan di ICU yang menurutnya adalah rasa terlezat yang pernah ia rasakan.

Kisah serupa dialami oleh Christian Ege di Jerman, yang pada Mei dua ribu sembilan belas mengalami gejala awal yang sangat mirip dengan Covid-19. Gejala tersebut dimulai dengan flu berat selama tiga hari yang disertai muntah dan pusing, yang awalnya ia anggap sebagai 'flu yang aneh'. Namun, kondisi kesehatannya memburuk dengan sangat cepat setelah tes darah menunjukkan adanya gagal ginjal dan sepsis, yang membuatnya segera dipindahkan ke Unit Perawatan Intensif untuk mendapatkan penanganan darurat.

Selama masa kritis tersebut, Christian harus dipasang kateter leher untuk proses dialisis guna membersihkan darahnya dari racun dan limbah yang tidak bisa diproses oleh ginjalnya yang rusak. Baginya, serangan sepsis adalah bagian yang paling menakutkan karena terjadi eskalasi bakteri dan virus secara bersamaan di dalam tubuhnya, menciptakan badai kesehatan yang mengancam nyawanya.

Sama seperti Lorne, Christian awalnya tidak mengetahui apa itu hantavirus hingga seorang ahli biologi menemukan sampel positif di kebun rumahnya, tidak lama setelah putranya menemukan seekor tikus mati di area tersebut. Meskipun proses dialisis sangat menguras energi fisik dan sempat membuatnya berkecil hati karena beratnya perjuangan tersebut, Christian berhasil pulih sepenuhnya dalam waktu empat bulan tanpa mengalami kerusakan organ permanen.

Ia merasa sangat beruntung bisa kembali bugar dan menyadari bahwa di luar sana banyak orang yang menderita jauh lebih parah daripadanya. Pengalaman kedua pria ini memberikan pelajaran penting bagi dunia mengenai betapa krusialnya menjaga kebersihan lingkungan dari hama pengerat dan betapa pentingnya kecepatan diagnosis medis dalam menghadapi virus mematikan seperti hantavirus agar angka kematian dapat ditekan





