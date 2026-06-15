Ancaman Kabel Utilitas Semrawut di Jakarta: Insiden, Upaya Penataan, dan Tantangan Kebijakan

Kabel utilitas yang menjuntai dan semrawut di Jakarta terus mengancam keselamatan warga setelah了一系列 insiden fatal. Artikel ini mengulas kronologi kejadian, respons pemerintah, dan temuan Ombudsman dalam penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

Penataan sarana jaringan utilitas di Jakarta terus berjalan, namun kabel utilitas yang semrawut dan menjuntai masih menjadi ancaman keselamatan warga . Kabel yang tidak tertata ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi memicu korsleting listrik, kebakaran, dan kecelakaan lalu lintas.

Di beberapa lokasi, seperti Kalibaru Cilincing Jakarta Utara dan Kebayoran Jakarta Selatan, kabel menjuntai rendah, saling bersilangan, bahkan melintang di atas akses jalan lingkungan. Beberapa insiden tragis telah terjadi, termasuk kematian pengemudi ojek Vadim di Palmerah, luka parah Sultan Rif'at Alfatih di Pangeran Antasari, dan cedera Dwi Yuda di Kramatjati akibat terjerat kabel. Kasus-kasus ini menyorong publik untuk mendesak pemerintah mengusut tuntas dan menindak pihak yang lalai.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga telah menertibkan sekitar 209 kilometer kabel udara hingga akhir 2024 dan menargetkan tambahan 90 kilometer pada 2025. Proses pemindahan kabel ke bawah tanah mengacu Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 dan dilaksanakan terutama di lokasi yang terdampak pembangunan. Jakprop juga terlibat dengan fokus awal di Jakarta Selatan dan Timur. Meski demikian, upaya penataan menghadapi tantangan.

Ombudsman RI menemukan potensi malaadministrasi pada 2024, menilai realisasi pembangunan masih jauh dari target, pengawasan dan koordinasi belum optimal, serta rencana induk SJUT belum rampung. Ombudsman meminta Pemprov segera menerbitkan regulasi baru setelah aturan sebelumnya kedaluwarsa dan mengevaluasi progres. Selain itu, KomdigiDiminta memperkuat pengawasan terhadap kabel tak terpakai dan meningkatkan layanan pengaduan. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga menyatakan rencana induk SJUT masih dalam penyusunan.

Penataan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah kabel liar yang berisiko tinggi tersebut





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Kabel Utilitas Penataan Kabel Jakarta SJUT Keselamatan Warga

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