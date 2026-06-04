Ancaman Hibrida dan Peran Strategis ASN dalam Bela Negara

Pengamat intelijen Amir Hamzah mengingatkan Indonesia menghadapi ancaman hibrida yang tak terlihat, seperti perang informasi dan disinformasi. Ia menekankan pentingnya kesadaran bela negara bagi ASN untuk memperkuat ketahanan nasional.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai bentuk ancaman hibrida yang memadukan unsur politik, ekonomi, informasi, teknologi, hingga pengaruh psikologis.

Menurutnya, perang informasi melalui media sosial, penyebaran disinformasi, polarisasi politik, serta upaya membangun ketidakpercayaan terhadap institusi negara merupakan bagian dari strategi yang banyak digunakan dalam kompetisi global modern. Serangan terhadap negara saat ini sering kali tidak terlihat, tidak ada suara tembakan, tetapi dampaknya bisa sangat besar terhadap stabilitas nasional, kata Amir dalam pernyataannya pada Jumat, 5 Juni 2026.

Amir memberikan contoh bagaimana berbagai negara mengalami gangguan politik akibat operasi informasi yang dirancang untuk memecah masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks tersebut, Aparatur Sipil Negara dituntut memiliki kesadaran bela negara yang lebih luas, tidak hanya dalam aspek pertahanan fisik tetapi juga pertahanan ideologi, informasi, dan tata kelola pemerintahan. Ia melihat keberadaan Komponen Cadangan ASN sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Menurutnya, pembentukan Komcad tidak boleh dipahami semata-mata sebagai cadangan militer, melainkan sebagai instrumen peningkatan kapasitas sumber daya manusia negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Amir menekankan bahwa ASN memiliki posisi yang unik karena berada di garis depan pelayanan publik sekaligus menjadi representasi negara di tengah masyarakat. Ketika ASN memiliki kesadaran bela negara yang kuat, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat.

Ia juga mengingatkan bahwa ancaman hibrida tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri, seperti radikalisme, korupsi, dan lemahnya integritas aparatur. Oleh karena itu, penguatan ideologi Pancasila dan peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi perang informasi. Pemerintah perlu terus mendorong program bela negara yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya bagi ASN tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun ketahanan nasional yang tangguh menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Pendekatan komprehensif ini harus melibatkan sinergi antara kementerian, lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Amir menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam mengidentifikasi dan menangkal ancaman hibrida. Indonesia perlu memperkuat kerja sama intelijen dengan negara-negara sahabat untuk bertukar informasi dan strategi. Di sisi lain, pengembangan teknologi keamanan siber juga menjadi prioritas agar data dan infrastruktur vital negara terlindungi.

ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik harus dibekali pelatihan keamanan siber dan deteksi disinformasi. Langkah ini akan membantu mencegah penyebaran berita palsu yang dapat memicu kegaduhan sosial. Kesadaran bela negara juga harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Generasi muda perlu diedukasi tentang cinta tanah air dan tanggung jawab dalam menjaga persatuan.

Pada akhirnya, semangat bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi kewajiban setiap warga negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi segala bentuk ancaman dengan lebih siap dan tangguh





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Ancaman Hibrida Bela Negara ASN Disinformasi Ketahanan Nasional

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