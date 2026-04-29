Ancaman Degradasi Mengancam Emil Audero dan Ragnar Oratmangoen di Kompetisi Eropa

Setelah Ole Romeny dipastikan degradasi bersama Oxford United ke liga di bawah pada musim 2025/2026, dua pemain Timnas Indonesia lainnya, Emil Audero dan Ragnar Oratmangoen , juga menghadapi ancaman serupa di kompetisi masing-masing.

Kondisi ini menjadi perhatian bagi skuad Garuda, mengingat ketiga pemain tersebut berpotensi menjadi bagian penting dalam kompetisi internasional. Emil Audero, kiper Timnas Indonesia, berjuang bersama US Cremonese untuk keluar dari zona degradasi pada sisa laga Serie A Italia. Di pertandingan terakhir, Cremonese kalah dari Napoli, membuat peluang mereka untuk bertahan di kasta tertinggi semakin menantang. Berdasarkan klasemen, Cremonese berada di peringkat ke-18 dengan 28 poin, hanya terpaut satu angka dari zona aman.

Dengan empat pertandingan tersisa, peluang bertahan masih terbuka, tetapi hasil pertandingan tim pesaing juga akan sangat menentukan nasib mereka di akhir musim. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen menghadapi tantangan berbeda bersama FCV Dender EH di Liga Belgia. Dari empat pertandingan terakhir, Dender mencatatkan satu kemenangan dan tiga kekalahan, sehingga berada di posisi terbawah dengan 22 poin. Kondisi ini membuat peluang bertahan di liga semakin tipis.

Ancaman degradasi yang dihadapi oleh ketiga pemain ini menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia, karena mereka berpotensi menjadi pemain utama dalam kompetisi internasional. Jika mereka turun kasta, peluang mereka untuk tetap aktif dan berkembang di liga top Eropa akan berkurang, yang tentunya akan mempengaruhi kinerja mereka di Timnas. Oleh karena itu, performa mereka dalam sisa pertandingan musim ini akan sangat menentukan nasib mereka di masa depan





