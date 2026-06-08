Ananda Omesh Bagikan Momen Berharga Saat Menginjakkan Kaki di Hunian Baru

Ananda Omesh dan istrinya, Dian Ayu, membagikan momen berharga saat pertama kali menginjakkan kaki di hunian baru mereka. Hunian ini memiliki konsep bangunan klasik lawas yang berpadu harmonis dengan taman hijau di halaman depan. Mereka berhasil memiliki rumah ini setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 2025.

Ananda Omesh Mereka membagikan momen berharga saat pertama kali menginjakkan kaki di kediaman yang baru saja mereka peroleh. Proses pencarian tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan pasangan ini ternyata memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar enam tahun.

Melalui unggahan di media sosial, Omesh mengungkapkan bahwa mereka akhirnya menemukan hunian impian setelah menyelesaikan ibadah di Tanah Suci. Hunian yang kini menjadi milik keluarga Omesh memiliki konsep yang berbeda dibandingkan dengan rumah artis lainnya. Material lokal seperti tanah liat dan batu bata merah mendominasi struktur bangunan, memberikan kesan antik dan unik. Gaya klasik sangat kental terasa, terutama terlihat dari lengkungan pintu masuk dan dinding di bagian tengah rumah.

Secara keseluruhan, tempat tinggal anggota The Prediksi ini mengusung gaya bata merah ekspos yang terkesan kuno, tetapi tetap modern dan nyaman. Informasi lebih lanjut mengenai hunian ini dapat disimak dalam ulasan yang dirangkum oleh Liputan6 pada Minggu (7/6). Potret Rumah Baru Ananda Omesh / Instagram @omeshomesh Dalam unggahan Instagram @omeshomesh, terlihat potret rumah baru Ananda Omesh yang memiliki konsep bangunan klasik lawas yang berpadu harmonis dengan taman hijau di halaman depan.

Dinding luar rumah ini dibangun dengan menggunakan material batu bata merah ekspos yang tidak dilapisi semen pada permukaannya. Kehadiran elemen air serta tanaman di sekitar teras luar berfungsi untuk menyeimbangkan suhu di pekarangan. Penataan pepohonan dilakukan dengan cermat agar tidak menghalangi akses menuju pintu utama bangunan. Menurut Ananda Omesh, hunian ini adalah impiannya bersama istri yang telah mereka idamkan selama enam tahun terakhir.

Mereka berhasil memiliki rumah ini setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 2025





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Ananda Omesh Dian Ayu Rumah Baru Hunian Impian Ibadah Haji

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