Analisis Upah Buruh Indonesia 2026: Disparitas Gender dan Pengaruh Pendidikan

Laporan BPS Februari 2026 mengungkap rata-rata upah buruh Indonesia sebesar Rp 3,29 juta, dengan sorotan pada kesenjangan upah gender serta pengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pekerja.

Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis laporan komprehensif mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada periode Februari 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat bahwa jumlah penduduk yang bekerja di seluruh wilayah Indonesia mencapai 147,67 juta orang.

Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni peningkatan sebanyak 1,896 juta orang jika dibandingkan dengan data pada Februari 2025. Namun, di balik peningkatan kuantitas tenaga kerja tersebut, terdapat sebuah tantangan besar terkait kualitas lapangan pekerjaan. Penduduk yang terserap dalam kegiatan ekonomi formal hanya berjumlah 59,93 juta orang, atau sekitar 40,58 persen dari total penduduk bekerja. Persentase ini justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,02 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan proporsi pekerja formal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pertumbuhan lapangan kerja justru terjadi di sektor informal, yang secara umum memiliki tingkat kepastian pendapatan dan perlindungan sosial yang lebih rendah. Fenomena ini juga tercermin dari tingginya antusiasme para pencari kerja dalam berbagai ajang bursa kerja, seperti Mega Career Expo 2026 yang diselenggarakan di Gedung SMESCO, Jakarta, di mana ribuan orang berharap dapat masuk ke dalam ekosistem kerja formal yang lebih stabil.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam laporan Sakernas Februari 2026 adalah mengenai rata-rata upah buruh, karyawan, maupun pegawai di Indonesia. Secara umum, rata-rata upah yang diterima pekerja berada pada angka Rp 3,29 juta per bulan. Namun, jika dibedah lebih dalam berdasarkan perspektif gender, terlihat adanya disparitas yang cukup nyata. Upah rata-rata buruh laki-laki mencapai Rp 3,55 juta, sementara buruh perempuan hanya menerima rata-rata sebesar Rp 2,80 juta per bulan.

Perbedaan upah ini juga sangat dipengaruhi oleh lapangan usaha tempat mereka bekerja. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan upah tertinggi dengan rata-rata Rp 5,05 juta. Sebaliknya, sektor Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, serta Aktivitas Badan Internasional menjadi sektor dengan upah terendah, yakni hanya sebesar Rp 2,00 juta. Menariknya, terdapat beberapa anomali di mana pekerja perempuan justru memperoleh upah yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada sektor-sektor tertentu.

Hal ini terjadi pada lapangan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Pertambangan dan Penggalian yang mencapai Rp 5,67 juta, Transportasi dan Penyimpanan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Konstruksi. Di sektor konstruksi misalnya, buruh perempuan tercatat menerima Rp 4,82 juta, jauh mengungguli laki-laki yang hanya menerima Rp 3,31 juta. Selain faktor gender dan sektor industri, tingkat pendidikan terbukti memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap besaran upah yang diterima oleh pekerja.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan kompensasi finansial yang lebih tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa buruh dengan latar belakang pendidikan Diploma IV, S1, S2, hingga S3 memperoleh upah tertinggi dengan rata-rata Rp 4,77 juta per bulan. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan buruh yang hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar atau di bawahnya, yang hanya menerima upah rata-rata Rp 2,23 juta.

Dengan kata lain, terdapat perbedaan pendapatan mencapai 2,1 kali lipat antara pekerja berpendidikan tinggi dan pekerja berpendidikan rendah. Kesenjangan gender juga tetap muncul di setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD ke bawah, laki-laki menerima Rp 2,51 juta sementara perempuan Rp 1,47 juta. Bahkan pada tingkat pendidikan tertinggi (D4 hingga S3), laki-laki masih mendominasi dengan upah Rp 5,63 juta dibandingkan perempuan yang menerima Rp 3,99 juta.

Selisih upah paling mencolok antar gender terjadi pada lulusan Diploma I, II, dan III dengan perbedaan mencapai Rp 1,72 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, hambatan struktural berbasis gender masih menjadi tantangan besar dalam pasar tenaga kerja Indonesia





