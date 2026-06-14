Berita terkini menyentuh beragam topik: bursa transfer pelatih dan pemain di Serie A, kritik terhadap format Piala Dunia 2026, serta persiapan Timnas Indonesia di bawah John Herdman. Artikel ini merangkum kabar penting seperti perpindahan Fabio Grosso ke Fiorentina, potensi Jay Idzes mengikuti, serta kontroversi turnamen dunia yang baru saja dimulai.

Musim kompetisi 2025-2026 telah berakhir beberapa pekan lalu. Para pemain kini beralih fokus ke pentas internasional, yaitu Piala Dunia 2026 . Dalam kompetisi berjasa ini, Timnas Indonesia tercatat telah tersingkir di putaran kelima zona Asia, membuat bek tengah yang berusia 26 tahun, Jay Idzes , tidak dapat mengikuti penampilan.

Meski begitu, secara pribadi performanya selama musim kompetisi klub dinilai sangat memukau. Bursa transfer kiprah kembali menjadi perbincakan hangat, terutama terkait kebingungan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta dalam memperebutkan Mariano Peralta. Neroverdi, yaitu klub yang baru saja finis di posisi ke-11 Liga Italia dan berhasil menyelamatkan diri dari degradasi, juga menjadi sorotan. Sasuolo, yang sukses bertahan, kehilangan pelatih asal Italia, Fabio Grosso, yang digodog Fiorentina dengan kontrak hingga 2028.

Selain itu, mereka juga kehilangan CEO Giovanni Carnevali yang dibajak ke Juventus. Beberapa pemain Sasuolo menjadi incaran transfer, termasuk Tarik Muharemovic yang diincar kembali Juventus dengan hak 50% dari penjualan masa depannya. Pada saat yang sama, Idzes menjadi target potensial yang dibawa Grosso ke Fiorentina, mengingat kedekatan mereka selama ini. Media Italia, Fantamaster, menyebut kemungkinan besar bahwa Grosso akan mengajak Idzes ke Stadio Artemio Franchi untuk memperkuat lini pertahanan.

Corriere Fiorentino juga menambahkan bahwa Grosso akan memprioritaskan pembenahan di departemen belakang, meski keberlanjutan pemain seperti Idzes tidak dijamin. Kompetisi Piala Dunia 2026 pun menuai kritik dari berbagai pihakamatan. Format 48 tim, harga tiket mahal, dan kondisi cuaca ekstrem di beberapa venue, termasuk yang berdampak pada Timnas Indonesia, menjadi sorotan utama. Pada ajang tersebut, Brazil hanya otten hasil draw 1-1 melawan Maroko di pertandingan pembuka, yang mana pelatih Carlo Ancelotti mengakui timnya=gugup dan berjanji untuk memperbaiki situasi.

Sementara itu, Swiss juga kecewa setelah losing padahal sudah unggul, dengan gol marcello Miro Muheim di menit ke-94 yang membawa kemenangan untuk Qatar. Selain itu, ada sorotan terkait keselamatan dan pengawasan selama turnamen, di mana FIFA dianggap tidak cukup mengantisipasi berbagai persoalan. Laga entre Qatar vs Swiss menjadi salah satu momen yang diikuti dengan kesal oleh penggemar, yang kemudian mencari cara nonton melalui TVRI Sport. Di balik semua itu, John Herdman sedang mempersiapkan era baru untuk Timnas Indonesia.

Beberapa pemain muda berdarah campuran, seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker, juga diperharapkan bisa berkontribusi. Tidak hanya sepakbola, Piala AFF U-19 juga menutup dengan kemenangan Indonesia U-19, meski pelatih Nova Arianto mengaku belum puas. Ragnar Oratmangoen, setelah berpisah dengan klub Belgia FCV Dender, memiliki peluang untuk reuni dengan pelatih lama, Shin Tae-yong yang kini di Persija Jakarta.

Di luar dunia sepakbola, artis Raline Shah liburan di Banyuwangi, dan ada juga kolaborasi lari untuk anak-anak antara Bebelac dan Alfamidi yang diikuti 700 peserta. Secara teknologi, NanoPi M6V2 hadir sebagai alternatif Raspberry Pi dengan dukungan AI 6 TOPS dan RAM 8 GB, dibandrol mulai dari Rp2,7 juta





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Transfer Serie A Sassuolo Fiorentina Jay Idzes Timnas Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Qatar vs Swiss 14 Juni 2026Preview Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026. Analisis peluang, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup B.

Read more »

Berstatus Debutan, Timnas Uzbekistan Anggap Piala Dunia 2026 Ajang Pemanasan sebelum Piala Asia 2027Timnas Uzbekistan menganggap Piala Dunia 2026 menjadi ajang pemanasan sebelum bertarung di Piala Asia 2027.

Read more »

Piala Dunia: Suhu ekstrem akan terjadi saat Piala Dunia 2026, apa dampaknya?Sekelompok ilmuwan terkemuka dunia memperingatkan FIFA bahwa langkah-langkah keamanan panas saat ini untuk Piala Dunia 2026 putra “tidak memadai” dan dapat menempatkan pemain pada risiko bahaya serius.

Read more »

Qatar Cetak Sejarah di Piala Dunia, Jadi Alarm Bahaya Timnas IndonesiaTimnas Qatar memberi ancaman serius untuk Timnas Indonesia usai cetak sejarah di Piala Dunia 2026.

Read more »