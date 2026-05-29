Analisis Transfer Anthony Gordon: Kenapa Barcelona Terlalu Mahal dan Newcastle Kehilangan Peluang?

Transfer Anthony Gordon dari Newcastle ke Barcelona seharga €80 juta menjadi salah satu transaction paling menarik bursa 2026. Kami analisis mengapa Barcelona mungkin membayar mahal, bagaimanaNasib Newcastle setelah kehilangan striker andalannya, dan apa tantangan yang dihadapi Gordon di Camp Nou.

Bagi sebagian penggemar sepak bola , musim panas adalah periode dalam kalender yang paling dinantikan, bukan hanya karena Piala Dunia yang digelar setiap empat tahun, melainkan karena berakhirnya musim menandai dimulainya bursa transfer.

Bursa transfer 2026 diprediksi akan ramai dengan beberapa nama besar diperkirakan akan pindah dengan nilai transfer fantastis sebelum batas waktu pada 1 September. Beberapa transfer berakhir baik bagi semua pihak, tetapi banyak kasus di mana setidaknya satu klub atau pemain bertanya-tanya jika keputusan berbeda diambil saat perundingan. Ini adalah momen yang tepat untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar sebelum para pemain resmi diperkenalkan.

Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap kesepakatan yang tercapai, sehingga Anda dapat melacak pemenang dan pecundang musim transfer ini. Pada 29 Mei, Anthony Gordon pindah dari Newcastle ke Barcelona dengan nilai transfer €80 juta. Ini adalah perubahan pendekatan yang signifikan bagi Newcastle. Musim panas lalu, Newcastle berjuang keras untuk mempertahankan Alexander Isak sebelum akhirnya melepasnya ke Liverpool.

Meskipun terdengar sedih, sebenarnya lebih baik mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi ketika ia mengajukan permintaan transfer, karena gejolak yang ditimbulkan oleh striker Swedia itu tidak menguntungkan bagi pelatih Eddie Howe dan para pemain. Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil, Anthony Gordon, dengan harga fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serba bisa, tetapi dia belum pernah menunjukkan kinerja yang cukup untuk klub atau negaranya yang membenarkan harga £69 juta.

Tantangan besar bagi Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan apa yang didapat dari penjualan Isak. Selain itu, menarik talenta top akan lebih sulit musim ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, dan peringkat ke-12 di Premier League yang memalukan, ditambah keinginan Gordon untuk keluar seperti Isak, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah kepemilikan Arab Saudi yang increasingly tidak tertarik.

Barcelona belum dalam posisi menghabiskan dana besar untuk pemain dalam waktu lama karena masalah kepatuhan terhadap regulasi keuangan La Liga, jadi tidak menguntungkan bahwa langkah pertama mereka setelah menata keuangan adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan memiliki kemampuan pressing yang tinggi, berbeda dengan Marcus Rashford. Itu mudah dipahami mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barcelona membayar terlalu mahal. Jika Gordon tampil gemilang di Piala Dunia, harga tersebut akan terlihat lebih wajar. Selain itu, dia mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya melawan tim yang relatif lemah, dan setengahnya dari titik penalti. Produktivitasnya di Premier League-12 gol dalam 60 penampilan terakhir-adalah indikator lebih baik mengenai apa yang seharusnya diharapkan pendukung Barca.

Jadi, meskipun Gordon lebih sesuai dengan yang diinginkan Flick dan gajinya lebih rendah daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik yang bisa ditemukan di tempat lain, menunjukkan bahwa Barcelona kembali ke kebiasaan menghabiskan lebih dari yang masuk akal. Untuk Anthony Gordon sendiri, ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Meskipun penampilannya di Premier League tidak konsisten, terutama dua tahun terakhir, dia berhasil pindah ke klub besar yang selama ini dicanangkan.

Ia mengakui pernah tertarik untuk bergabung dengan Liverpool, klub kota kelahirannya yang ia dukung sejak kecil, dan awalnya sepertinya akan ke Bayern Munich. Namun, Bayern enggan membayar harga yang diminta, sehingga kesempatan ke Barcelona muncul. Kedatangan Julian Alvarez di Barcelona mungkin mengalihkan perhatian dari Gordon, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biaya transfer €80 juta karena Barcelona tidak membayar jumlah itu untuk pemain cadangan.

Gordon harus membersihkan diri sebagai starter di tim bintang, dan itu tidak akan mudah





