Analisis teknis terkini menunjukkan XRP berada di area jenuh jual dengan RSI 29. Investor perlu memantau support 0,89 dan resistance 1,20 untuk prediksi tren akhir 2026.

Berdasarkan data pasar yang tercatat pada Sabtu tanggal 21 November 2026, aset kripto XRP menghadapi tekanan penurunan signifikan di tengah ketidakpastian tren. Sentimen pasar saat ini didominasi oleh indikator teknikal yang menunjukkan dominasi penjual, dengan harga aset yang berkutat di kisaran US$ 0,96. Penurunan ini merupakan bagian dari tren bearish yang telah berlangsung selama sebulan terakhir.

Tren Penurunan Harga XRP Bulan Ini

Performa XRP mencatatkan penurunan valuasi sekitar 28 persen dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Data dari platform pelacakan pasar CoinMarketCap mencatat bahwa penurunan drastis ini juga mencakup periode tujuh hari terakhir, di mana harga mengalami koreksi sebesar 8 persen. Kondisi ini menempatkan XRP dalam posisi yang rentan terhadap lebih banyak tekanan jual dari para investor.

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Kehadiran aset ini di bawah dua indikator rata-rata pergerakan harga menjadi sinyal kuat bahwa momentum positif belum muncul. Rata-rata pergerakan harga 50 hari berada di posisi yang lebih tinggi pada sekitar US$ 1,19, sedangkan rata-rata pergerakan harga 200 hari berada di level US$ 1,31. Posisi harga yang jauh di bawah kedua garis tersebut mengonfirmasi bahwa struktur tren XRP saat ini masih bersifat menurun atau bearish.

Indikator RSI dan Tekanan Penjual di Pasar

Indikator Momentum Rata-Rata Tersembunyi atau MACD juga memberikan gambaran yang sama tentang dominasi kekuatan penjual dalam sesi perdagangan saat ini. Sinyal pemulihan dari indikator ini baru akan terlihat jelas jika garis utama MACD berhasil bergerak naik dan menembus garis sinyalnya. Hingga saat ini, tidak ada konvergensi positif yang mengindikasikan pembalikan tren yang signifikan.

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Indikator Kecepatan Relatif atau RSI yang mengukur kekuatan pergerakan harga berada di angka 29. Level di bawah 30 secara teoritis mengindikasikan bahwa XRP telah masuk ke dalam area jenuh jual atau oversold. Namun, para ahli pasar menegaskan bahwa kondisi oversold bukan jaminan instan bahwa harga akan segera naik, terutama ketika tren turun berlangsung dengan kuat.

Dalam skenario tren bearish yang persisten, harga aset kripto sering kali tetap bertahan di area jenuh jual selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu. Investor harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam asumsi bahwa harga akan berbalik arah hanya berdasarkan indikator teknikal tunggal tanpa konfirmasi volume atau pola harga lainnya.

Level Support Kunci dan Target Resistance

Bagi para trader dan investor yang memantau pergerakan XRP, terdapat level support krusial yang berada di kisaran US$ 0,89. Jika harga berhasil menembus dan ditutup di bawah level penahan penurunan ini, risiko terjadinya penurunan lebih lanjut akan meningkat drastis. Kebalikan dari scenario tersebut, batas kenaikan atau resistance pertama yang menjadi target awal untuk pemulihan berada di sekitar US$ 1,20.

Level resistance berikutnya yang lebih tinggi terletak di kisaran US$ 1,33. Menembus kedua level resistance ini akan menjadi prasyarat utama bagi XRP untuk membuktikan kekuatan pembelian dan mengubah narasi pasar dari bearish menjadi bullish. Penutupan harga di atas US$ 1,33 akan mengkonfirmasi bahwa tren penurunan jangka panjang telah berakhir.

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Prediksi Rose dan Skenario Tiga Hari Kedepan

Seorang analis pasar yang dikenal dengan nama Rose, yang kerap membagikan pandangan mengenai dinamika XRP, memprediksi adanya potensi kenaikan besar sebelum akhir tahun 2026. Namun, Rose tidak menjelaskan secara rinci dasar matematis atau fundamental dari prediksinya tersebut. Ia juga tidak menyebutkan target harga spesifik yang ingin dicapai dalam ramalan jangka panjangnya.

Secara real-time, kondisi harga saat ini belum mendukung klaim optimis tersebut. Ada dua skenario utama yang mungkin terjadi dalam tiga hari ke depan. Skenario pertama adalah pemulihan harga yang memungkinkan XRP menembus US$ 1,20 dan kemudian berpeluang menuju US$ 1,33. Skenario kedua adalah berlanjutnya tekanan jual yang kuat.

Jika skenario kedua terwujud, harga XRP dikhawatirkan akan jatuh di bawah level support vital US$ 0,89. Peringatan ini menegaskan bahwa meskipun prospek jangka panjang mungkin terlihat cerah bagi beberapa pihak, tantangan immediate berupa tekanan jual masih menjadi hambatan utama bagi pemulihan valuasi aset kripto ini di pasar global.