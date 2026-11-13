Analisis Teknikal IHSG: Nafan Aji Sebut Tren Bullish Berhadapan Risks Volatilitas Global

Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji, menilai IHSG masih bullish. Namun, volatilitas Wall Street dan depresiasi rupiah tetap jadi perhatian investor di tengah dinamika pasar yang kompleks.

Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji, menyatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) saat ini tengah melanjutkan reli penguatan yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan tinjauan indikator teknikal pada Jumat (13/11/2026), pergerakan pasar masih dikategorikan sebagai bullish dengan adanya sinyal positif dari berbagai alat analisis yang digunakan.

Indikator Teknikal Menunjukkan Sinyal Positif untuk Investor

Analisis mendalam yang dilakukan oleh Muhammad Nafan Aji mengonfirmasi bahwa sentimen pasar domestik masih kuat. Indikator teknikal Stochastics K_D dan Relative Strength Index (RSI) menunjukkan sinyal positif yang mendukung kelanjutan pergerakan naik. Selain itu, volume perdagangan di pasar juga mulai mengalami peningkatan signifikan, yang mengindikasikan adanya minat beli dari pelaku pasar.

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Penguatan ini tidak terlepas dari momentum positif yang terbentuk dalam beberapa sesi perdagangan terakhir. Kombinasi antara sinyal teknis yang mendukung dan peningkatan aktivitas transaksi menjadi dasar bagi pandangan optimistis dari pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia terhadap potensi lanjutan kenaikan indeks.

Tekanan Gejolak Saham Teknologi Wall Street dan Suku Bunga

Walaupun demikian, laju indeks masih dibayangi oleh sejumlah sentimen negatif yang berasal dari gejolak pasar saham Amerika Serikat (AS). Investor di Indonesia perlu waspada terhadap ketidakpastian hasil evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dapat mempengaruhi aliran dana asing. Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah turut menjadi faktor risiko yang memperumit prospek perdagangan harian ini.

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Tekanan eksternal juga diperparah oleh kinerja saham teknologi di Wall Street yang mengalami volatilitas tinggi. Indeks Nasdaq Composite sempat berfluktuasi tajam sebelum akhirnya ditutup melemah sebesar 0,39 persen. Melemahnya indeks teknologi raksasa dunia ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor global terhadap aset berisiko, termasuk pasar saham di Indonesia.

Uncertainty Kebijakan The Federal Reserve dan Dinamika Inflasi

Di sisi lain, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau yang dikenal sebagai US Treasury Yield menciptakan beban tambahan bagi pasar saham global. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) menjadi perhatian utama karena dapat mempengaruhi biaya modal dan likuiditas pasar keuangan internasional. Para investor terus memantau langkah-langkah kebijakan moneter dari bank sentral AS sebagai indikator arah pasar.

Kenaikan harga minyak dunia akibat dinamika hubungan politik antara AS dan Iran turut menambah risiko ketidakpastian inflasi global. Kenaikan biaya energi ini berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan dan meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja saham korporasi di tengah ketidakpastian makroekonomi dunia.

Posisi Saham RAJA dan BRMS dalam Evaluasi MSCI

Menindaklanjuti dinamika pasar, ada laporan mengenai pemindahan saham RAJA dan BRMS yang dibuang dari indeks MSCI. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan investor mengenai potensi dana asing yang keluar dari pasar lokal. Investor diminta untuk tetap waspada terhadap dampak likuiditas yang mungkin timbul akibat rekalibrasi indeks saham terbesar dunia tersebut.

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Pertahanan level harga menjadi kunci bagi stabilitas indeks di tengah tekanan eksternal. Para trader disarankan untuk memperhatikan level support di angka 5.181 dan 5.116 sebagai area kritis untuk menentukan strategi entry atau exit. Level-level ini menjadi patokan penting bagi para pelaku pasar dalam mengelola risiko volatilitas yang tinggi.

Keputusan profit taking juga menjadi strategi yang digunakan sebagian investor untuk mengunci keuntungan di tengah ketidakpastian. Meskipun tren keseluruhan masih bullish, adanya risiko eksternal yang kompleks mengharuskan para pelaku pasar untuk lebih selektif dalam memilih instrumen investasi yang memiliki fundamental kuat di tengah arus volatilitas global yang tidak menentu.