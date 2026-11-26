Mantan Kabareskrim Susno Duadji menilai bukti bendera dan kaus dalam kasus Listyo Sigit Prabowo lemah dan bisa ditunggangi. Ia menyarankan KPK ambil alih.

Analisis mendalam dari mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008 hingga 2009, Susno Duadji, mengkritik ketegasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara dugaan makar yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Susno menyatakan bahwa langkah tercepat untuk memulihkan kepercayaan publik adalah dengan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengambil alih penanganan perkara tersebut demi memastikan proses yang lebih transparan.

Kritik Terhadap Alat Bukti Bendera dan Kaus

Susno Duadji secara spesifik menganalisis alat bukti berupa bendera dan sejumlah kaus yang menjadi sorotan utama dalam penyelidikan perkara ini. Ia mempertanyakan relevansi dan bobot hukum dari barang bukti visual tersebut dalam membuktikan adanya niat untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara yang melanggar konstitusi. Menurut Susno, ada kemungkinan bendera dan kaus dengan logo atau lambang tertentu tersebut digunakan untuk menunggangi aksi unjuk rasa yang ada, bukan sebagai bukti utama niat makar.

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"Betul. Ada bendera juga--apa namanya ya-- bersenjata dalam tulisan seperti Arab-Arab gitu. Masa makar dengan itu, saya kira penyidik Polri sangat pintar mengaitkan barang itu dengan peristiwa yang disangkakan," kata Susno dalam wawancaranya. Pernyataan ini menunjukkan keraguan kuat mengenai kekuatan argumentasi hukum yang dibangun berdasarkan bukti-bukti simbolik tersebut tanpa adanya konfirmasi fisik atas rencana kekerasan bersenjata.

Mekanisme Penunggangan Aksi Unjuk Rasa

Mantan perwira tinggi polisi ini menjelaskan bahwa ada kemungkinan pihak tertentu mendesain unjuk rasa dan menyusupkan atau menungganginya dengan bendera dan kaus-kaus tersebut untuk menciptakan narasi tertentu. Ia menyoroti bahwa seolah-olah unjuk rasa itu tidak didesain oleh aparat, tapi didesain oleh orang yang ingin menjatuhkan pemerintah, bisa jadi.

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Susno menekankan bahwa validitas dugaan makar sangat tergantung dengan alat-alat bukti yang lain, sehingga publik perlu menunggu perkembangan lanjutannya. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman menjatuhkan presiden bukan dengan senjata, melainkan dengan aksi unjuk rasa massal, yang menjadikan konteks historis ini menjadi sangat krusial dalam menilai bobot kesalahan pidana yang sedang diperiksa oleh penegak hukum.

Kepercayaan Terhadap Teknik Penyidikan Polri

Walaupun meragukan bukti bendera dan kaus, Susno tetap meyakini bahwa penyidik Polri cakap dalam mengumpukan alat bukti lain untuk memperkuat dugaan makar. Ia yakin bahwa penyidik Polri sekarang pintar-pintar dalam mengumpulkan alat bukti saksi, alat bukti ahli, dan alat bukti elektronik. Teknik mereka menyidik juga bagus sekali, karena satu laporan polisi untuk penyadapan ilegal dan satu perbuatan makar disidik oleh direktorat berbeda, satunya direktorat cyber, satunya direktorat pidana umum.

Strategi pembagian kerja antar direktorat ini memungkinkan penyidikan berjalan lebih komprehensif dengan memanfaatkan keahlian khusus di masing-masing bidang. Pembagian tugas antara direktorat yang menangani aspek siber dan direktorat yang menangani aspek pidana umum menunjukkan adanya upaya sistematika penyelidikan yang ketat, meskipun Susno tetap memberikan catatan kritis terhadap bagian-bagian tertentu dari bukti yang disajikan.

Konsekuensi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Jika nantinya alat bukti terkait dugaan makar tidak mencukupi secara hukum untuk menjatuhkan vonis yang berat, Susno memberikan alternatif konsekuensi hukum yang masih bisa ditempuh. Para tersangka setidaknya dapat dijerat dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang juga sedang disidik dalam lingkup perkara yang sama.

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Kasus penyadapan ilegal ini menjadi pijakan hukum alternatif yang solid jika bukti makar gagal dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan proses hukum dan kehati-hatian pihak kepolisian dalam menyusun dakwaan, mengingat risiko pembalikan bukti atau ketidakmampuan membuktikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana makar jika hanya berfokus pada alat bukti visual seperti bendera dan kaus.