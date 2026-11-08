Analisis Strategi Komunikasi Jokowi di Sidang Ijazah Palsu

Pengamat Jamiluddin Ritonga mengurai taktik komunikasi verbal dan nonverbal Jokowi dalam persidangan kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada November 2026.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyoroti strategi komunikasi yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan pemalsuan ijazah. Kesaksian tersebut dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026, dengan terdakwa lain berupa Roy Suryo dan dokter Tifa. Jamiluddin menilai bahwa mantan presiden tersebut menggunakan pendekatan komunikasi yang sangat terkendali, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk membentuk persepsi publik.

Mekanisme Kontrol Nada Bicara dan Emosi

Jamiluddin Ritonga menjelaskan bahwa Joko Widodo berupaya menyampaikan fakta seobjektif mungkin kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta penasihat hukum. Dalam menyampaikan pernyataan, Jokowi menggunakan nada suara yang datar, tenang, dan terukur, tanpa menunjukkan fluktuasi emosi yang tinggi. Ia tidak bersikap defensif secara berlebihan maupun meledak-ledak, yang mengindikasikan kesiapan mental menghadapi proses hukum.

Also read Pakar Soroti Peran Sentral Seskab Teddy dalam Komunikasi Publik Pemerintah

Salah satu contoh komunikasi verbal yang menonjol adalah ketika Jokowi menyinggung persoalan etika dari pihak lawan, khususnya Roy Suryo. Ia menyampaikan tanggapan tersebut dengan ketenangan yang konsisten, memberikan kesan bahwa dirinya mampu mengendalikan diri sepenuhnya di tengah tekanan persidangan. Pendekatan ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas emosional di hadapan pengadilan.

Pembentukan Citra Korban Melalui Isyarat Tubuh

Selain aspek verbal, pengamat tersebut menyoroti penggunaan komunikasi nonverbal untuk membangun bingkai bahwa Jokowi adalah pihak yang dirugikan atau menjadi korban dalam perkara hukum ini. Sikap tubuh yang duduk tenang, ekspresi wajah yang datar, serta penampilan yang rapi menjadi elemen penting dalam strategi visual yang diterapkan di ruang sidang. Semua gestur tersebut dirancang untuk mengurangi kesan ketakutan, kemarahan, atau kepanikan.

Advertisement

Kehadiran Jokowi dengan pengawalan ketat dan sikap patuh terhadap seluruh rangkaian prosedur persidangan juga membentuk citra sebagai warga negara yang taat aturan. Jamiluddin Ritonga menegaskan bahwa mantan presiden ini berusaha tampil sebagai individu biasa yang hormat pada hukum, bukan sebagai figur mantan pemimpin yang berada di atas aturan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menarik dukungan publik dengan menampilkan karakter yang rendah hati dan sopan.

Dampak Publik dan Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Joko Widodo memanfaatkan momen ini untuk memaksimalkan simbol visual mengingat reputasinya sebagai tokoh yang lebih mengutamakan aksi daripada retorika panjang. Salah satu momen krusial terjadi setelah Jaksa Penuntut Umum memaparkan barang bukti, di mana Jokowi secara proaktif meminta izin kepada majelis hakim untuk menunjukkan dokumen ijazah asli. Dokumen tersebut mencakup bukti dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana Kehutanan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Gestur Jokowi ketika membungkuk untuk mengambil map pembungkus ijazah yang diletakkan di bawah kursi persidangan juga dianalisis sebagai upaya membangun simpati. Tindakan ini memberikan kesan ketenangan dan kerendahan hati di tengah situasi tegang. Strategi komunikasi yang komprehensif ini diharapkan dapat memengaruhi persepsi masyarakat umum terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.