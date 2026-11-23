Data BRAM per 16 November 2026 menunjukkan dominasi sentimen positif terhadap wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Pengamat menilai hal ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap kapasitas politiknya.

Biro Rakyat Analytic and Monitoring (BRAM) merilis data pemantauan digital per 16 November 2026 yang mengungkap respons publik terhadap wacana Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Hasil analisis terhadap lebih dari satu juta percakapan menunjukkan bahwa 63 persen sentimen bersifat positif, sementara 22 persen netral dan 15 persen negatif. Temuan ini menjadi sorotan utama dalam diskursus politik nasional saat ini karena mengindikasikan penerimaan yang luas terhadap figur Sufmi Dasco Ahmad di ruang publik digital.

Dominasi Respon Positif Terhadap Wacana Kabinet

BRAM mencatat sebanyak 1.148.700 percakapan atau mention yang dianalisis selama periode pemantauan tersebut. Angka signifikan ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi terhadap isu kepresidenan dan keprihatinan publik terhadap figur kepemimpinan negara. Dominasi sentimen positif yang mencapai hampir dua pertiga dari total data menegaskan bahwa narasi yang dibangun seputar Sufmi Dasco Ahmad diterima dengan baik oleh khalayak luas.

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Angka 63 persen ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari opini publik yang terbentuk melalui interaksi digital di berbagai platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Sufmi Dasco Ahmad dalam kancah politik nasional telah menyentuh aspek kepercayaan dan harapan masyarakat. Masyarakat cenderung memandang wacana ini sebagai langkah yang realistis dan layak untuk dipertimbangkan dalam peta politik Indonesia.

Perspektif Pengamat Komunikasi Publik

Pengamat Komunikasi Publik, Muhammad Dong, M.I.Kom, menilai bahwa temuan BRAM merupakan indikator awal yang kuat mengenai penerimaan figur Sufmi Dasco Ahmad dalam diskursus politik nasional. Menurut Muhammad Dong, dominasi sentimen positif ini sangat menarik untuk dibaca dari perspektif komunikasi publik karena menunjukkan efektivitas narasi yang disampaikan. Pengalaman politik yang dimiliki serta kemampuan membangun konsensus dinilai menjadi faktor kunci yang merespons baik dalam percakapan digital.

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Muhammad Dong juga menyoroti bahwa kedekatan Sufmi Dasco Ahmad dengan pusat pengambilan keputusan menjadi nilai tambah yang dilihat oleh publik. Respon positif ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan hasil akumulasi dari persepsi masyarakat terhadap kompetensi dan stabilitas politik yang ditunjukkan oleh Sufmi Dasco Ahmad. Namun, pengamat ini menekankan bahwa data tersebut tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai tingkat elektabilitas absolut atau dukungan total dari seluruh masyarakat Indonesia.

Modal Politik dan Dinamika Publik

Modal komunikasi politik serta pengalaman kelembagaan menjadi aset penting bagi Sufmi Dasco Ahmad dalam menghadapi dinamika publik. Kemampuan untuk memahami dan merespons sentimen masyarakat melalui analisis data seperti ini menunjukkan bahwa ia memiliki kesadaran politik yang tinggi. Hal ini penting dalam membangun strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa pesan-pesan politik yang disampaikan dapat diterima secara luas.

Hasil pemantauan ini memberikan bahan penting bagi para analis politik dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana Sufmi Dasco Ahmad dipersepsikan. Meskipun tidak secara langsung menjamin dukungan suara di pemungutan suara, data ini merupakan cerminan penting dari opini publik yang terus berkembang. Dalam konteks demokrasi digital saat ini, memahami sentimen masyarakat melalui data analitik menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan sebuah narasi politik di tengah masyarakat.