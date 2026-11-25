Psikolog mengungkap enam penyebab tekanan pengasuhan modern. Standar tinggi, media sosial, dan beban kognitif membuat orang tua merasa kewalahan. Simak penjelasannya di sini.

Menjadi orang tua di era digital menghadirkan tantangan unik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tekanan yang dirasakan tidak hanya berasal dari kebutuhan dasar, tetapi juga dari ekspektasi sosial dan informasi yang melimpah. Laporan terbaru dari Psychology Today pada Rabu (25/11) menguraikan enam alasan psikologis mengapa rasa kewalahan ini semakin prevalen di kalangan orang tua masa kini.

Standar Pengasuhan yang Semakin Tinggi

Salah satu pemicu utama tekanan adalah naiknya standar perilaku orang tua yang dianggap baik. Dulu, fokus utama adalah menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan. Saat ini, ekspektasi mencakup pemahaman mendalam tentang perkembangan emosional, komunikasi positif, stimulasi intelektual, kesehatan mental, serta manajemen penggunaan gawai.

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Kondisi ini erat kaitannya dengan konsep perfeksionisme dalam psikologi. Orang tua dengan kecenderungan ini menetapkan standar sangat tinggi dan merasa tidak puas jika hasil tidak sesuai harapan. Pertanyaan seperti apakah mereka terlalu sering memberikan gawai atau cara menegur yang tepat menjadi beban mental yang terus-menerus.

Fenomena lain adalah intensive parenting, pendekatan yang menempatkan kebutuhan anak sebagai pusat perhatian dengan investasi sumber daya besar. Setiap keputusan sehari-hari, dari memilih sekolah hingga mengatur waktu bermain, dirasakan memiliki konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, aktivitas sederhana berubah menjadi sumber kecemasan yang signifikan bagi orang tua.

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Dampak Media Sosial terhadap Ekspektasi Realitas

Media sosial berperan besar dalam mengubah persepsi orang tua terhadap kehidupan keluarga orang lain. Platform digital menampilkan kurasi aktivitas keluarga yang tampak harmonis, anak berprestasi, dan rumah tertata rapi. Visualisasi ini menciptakan perbandingan sosial yang tidak adil dan meningkatkan rasa kurang mandiri.

Orang tua sering kali membandingkan realitas sehari-hari yang penuh tantangan dengan bayangan sempurna di layar. Perbedaan antara kenyataan dan ekspektasi visual ini memicu perasaan gagal atau tidak adequat, meskipun mereka telah bekerja keras memenuhi berbagai kebutuhan anak.

Beban Kognitif dan Kelelahan Emosional

Rasa kewalahan juga muncul dari beban kognitif yang meningkat. Orang tua masa kini harus memproses lebih banyak informasi tentang kesehatan dan perkembangan anak. Mereka dihadapkan pada beragam pilihan layanan pendidikan dan pengasuhan yang menuntut pengambilan keputusan cepat dan tepat.

Kelelahan emosional terjadi ketika upaya terus-menerus untuk memenuhi standar tinggi tersebut menguras energi mental. Konflik peran antara tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan anak memperburuk kondisi ini. Tekanan sosial menuntut kehadiran penuh, sementara tuntutan ekonomi memerlukan fokus pada karier.

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Respons Normal terhadap Tuntutan Ganda

Penting untuk dipahami bahwa perasaan kewalahan bukanlah indikator ketidakmampuan menjadi orang tua. Ini adalah respons psikologis yang wajar terhadap banyaknya tuntutan yang harus ditangani secara bersamaan. Lingkungan yang aman, penuh perhatian, dan konsisten lebih penting daripada kesempurnaan setiap keputusan.

Anak membutuhkan kesempatan untuk menghadapi kesalahan dan mengembangkan kemandirian. Orang tua tidak harus selalu mengetahui jawaban tepat untuk setiap masalah. Mengakui batas kemampuan dan mengurangi standar perfeksionis dapat meringankan beban psikologis dan menciptakan dinamika keluarga yang lebih sehat.